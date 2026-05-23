Justiça Rápida Itinerante leva solução de conflitos à comunidade de Nova Aliança em Porto Velho

Por TJ-RO

Publicada em 23/05/2026 às 10h48

A comunidade de Nova Aliança, em Porto Velho, foi beneficiada com uma edição da Justiça Rápida Itinerante, na última quarta-feira (20). A iniciativa do Judiciário rondoniense leva serviços diretamente às populações. Ao todo, foram realizadas 32 audiências, resultando em 29 acordos.

Entre as demandas atendidas, destacaram-se questões como divórcios com e sem filhos, guarda de menores, reconhecimento de união estável com conversão em casamento, além de jurisdições voluntárias e orientações variadas. O modelo itinerante facilita o acesso da população à Justiça, promove celeridade nos processos e permite a solução de conflitos diretamente na comunidade.

O Poder Judiciário promove a Justiça Rápida Itinerante por meio da Corregedoria Geral da Justiça (CGJ), Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec), Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc).

Ações educativas e proteção à infância

A edição deste mês foi marcada também pela realização de atividades do Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A equipe da Coordenadoria do Serviço Psicossocial do Tribunal de Justiça promoveu momentos de diálogo e acolhimento com estudantes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Maria Angélica Queiroz de Oliveira.

A conversa sensibilizou e orientou 48 crianças de 6 a 8 anos sobre a importância da proteção infantil, usando linguagem adequada e abordagem lúdica.

Além da contação de histórias, foram realizadas atividades educativas e entregue a Coleção Aldeia, material informativo que contribui para consolidar o acesso a informações essenciais sobre direitos e proteção da infância e juventude.