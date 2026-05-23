Projeto Conexão amplia articulação do Centro Especializado de Atenção às Vítimas com instituições da rede de proteção

Por TJ-RO

Publicada em 23/05/2026 às 10h36

O Centro Especializado de Atenção às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais (CEAV), instituído pelo Tribunal de Justiça de Rondônia em 2022, segue fortalecendo sua atuação na comarca de Porto Velho por meio do projeto “Conexão: CEAV atuando com a rede de atendimento”. Em continuidade às ações previstas para 2026, a equipe do Centro realizou visitas institucionais a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que atuam no acolhimento e atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa busca fortalecer a articulação entre o CEAV e os serviços que integram a rede de proteção, promovendo alinhamento de fluxos, divulgação dos serviços ofertados pelo Centro e ampliação das parcerias institucionais.

Entre as instituições visitadas estão a Casa Família Rosetta, voltada ao acolhimento e reabilitação de pessoas com deficiências neurológicas, dependentes químicos e crianças em situação de vulnerabilidade; a Associação Luz do Alvorecer, que desenvolve projetos sociais, cursos profissionalizantes e atividades de fortalecimento familiar; e a Associação de Pais e Amigos do Autista (AMA), que oferece atendimento multiprofissional a crianças neurodivergentes e suporte às famílias.

Durante as reuniões, as instituições apresentaram os serviços ofertados e demonstraram interesse na construção de parcerias com o CEAV, possibilitando encaminhamentos mútuos e fortalecendo a atuação integrada da rede de atendimento.

A ação está em consonância com a Resolução n. 245/2022-TJRO, que prevê a manutenção de contato permanente entre o CEAV e os serviços públicos e privados da rede de proteção, garantindo às vítimas de crimes e atos infracionais acesso a um atendimento cada vez mais humanizado e especializado na comarca de Porto Velho.