Entenda por que participar da audiência da LOA pode ajudar a melhorar seu bairro

Por Emily Costa

Publicada em 23/05/2026 às 10h32

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), convida todos os cidadãos para participar das audiências públicas da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027, que serão realizadas nos dias 26 e 28 de maio. Os encontros fazem parte da construção do instrumento que define como os recursos públicos serão aplicados no município no próximo ano.

As audiências públicas são espaços voltados à escuta da população, onde moradores podem apresentar as suas principais necessidades, sugerir melhorias e contribuir com as decisões sobre os investimentos e prioridades do município. Isso porque essas demandas ajudam a administração municipal a identificar os problemas e compreender quais regiões precisam de mais atenção.

Durante os encontros públicos, gestores das secretarias municipais estarão presentes para ouvir a comunidade, esclarecer dúvidas e receber sugestões sobre áreas como infraestrutura, saúde, educação, iluminação pública, mobilidade urbana, saneamento e outros serviços do município.

Todas as contribuições apresentadas e ouvidas serão analisadas pelas equipes técnicas na fase de elaboração da LOA e também registradas em relatórios técnicos utilizados no planejamento das ações do município.

As reuniões acontecerão a partir das 19h, no Teatro Banzeiros, localizado na Rua José do Patrocínio, nº 110, Centro, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube. A participação é aberta ao público e não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer ao local, no dia e horário programado.

Além da participação presencial, também é possível participar de forma online pelo formulário do Orçamento Participativo, disponível em: Orçamento Participativo

O preenchimento é anônimo, rápido e leva menos de três minutos. No espaço, os moradores podem avaliar serviços públicos, apontar problemas da comunidade e sugerir melhorias para o município.

O prefeito Léo Moraes destacou que a participação popular é fundamental para garantir investimentos mais eficientes e alinhados às necessidades da população. “Quando a comunidade participa, a gestão consegue entender de forma mais clara quais são as prioridades de cada bairro e distrito. Nosso compromisso é construir um orçamento cada vez mais transparente, participativo e conectado com a realidade das pessoas”.

A proposta é ampliar a participação popular nas decisões públicas, fortalecer a construção coletiva do orçamento municipal e aproximar o planejamento da realidade vivida pela população nos bairros e distritos.