Trump volta a atacar Stephen Colbert após último episódio do Late Show

Por Notícias ao Minuto

Publicada em 23/05/2026 às 10h12

Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, voltou a atacar o apresentador e comediante Stephen Colbert após o último episódio do The Late Show, exibido na quinta-feira (21) após 11 temporadas na CBS.

O programa, apresentado por Colbert desde 2015, quando ele substituiu David Letterman, chegou ao fim com uma festa recheada de estrelas no Teatro Ed Sullivan, em Nova York.

"Colbert finalmente está fora da CBS. Impressionante que tenha durado tanto tempo! Sem talento, sem audiência, sem vida. Você poderia pegar qualquer um na rua e seria melhor do que esse completo idiota", escreveu Trump na madrugada desta sexta, na plataforma Truth Social.

Quando o cancelamento foi anunciado, em julho do ano passado, Trump já havia escrito que "absolutamente amava" que Colbert tivesse sido demitido. O apresentador respondeu ao vivo com um "go fuck yourself" -ou "vá se ferrar"-, que foi censurado na transmissão.

Em dezembro, Trump voltou a pedir o fim do programa, chamando o comediante de "um naufrágio patético, sem talento". A relação azedou ainda mais quando Colbert chamou de "suborno bem gordo" o acordo de 16 milhões de dólares da CBS com o presidente, referente a uma suposta edição tendenciosa de uma entrevista com Kamala Harris em 2024.

A CBS afirma que o cancelamento foi uma decisão puramente financeira, motivada pela queda de audiência e pelas mudanças nos hábitos dos espectadores. No último episódio, Paul McCartney cantou "Hello, Goodbye" no mesmo palco onde os Beatles estrearam nos Estados Unidos, em 1964.

"Nós pensávamos que os Estados Unidos era a terra da liberdade, a maior democracia", disse o beatle, apontando para Colbert. "Era. Ainda é, espero."