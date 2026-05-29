Campus Cacoal promove roda de conversa em alusão ao Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo

Por IFRO

Publicada em 29/05/2026 às 10h27

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, realizou, no dia 25 de maio, uma roda de conversa em alusão ao Dia Nacional de Denúncia Contra o Racismo, celebrado em 13 de maio. O evento aconteceu pela manhã e reuniu estudantes, servidores e comunidade externa para dialogar sobre respeito, igualdade, equidade e justiça racial. A ação foi promovida por meio da parceria entre o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI) do IFRO Campus Cacoal e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (COMPIR) do município de Cacoal, fortalecendo o compromisso das instituições com a promoção da conscientização e do combate ao racismo.

Durante a roda de conversa, foram debatidos temas relacionados à valorização da diversidade, à construção de uma sociedade mais justa e à importância da denúncia diante de práticas discriminatórias. A estudante Luísa Wanzeret Tanurem Suruí dos Santos destacou a relevância do momento para a comunidade acadêmica. Segundo ela, a palestra sobre o dia 13 de maio proporcionou importantes reflexões aos estudantes sobre a história, a luta contra o racismo e as desigualdades ainda presentes na sociedade.

Luísa também ressaltou a importância da identificação e representatividade durante as discussões. “Participar da palestra foi uma experiência muito boa e significativa para mim. Durante as falas e relatos, percebi que muitas pessoas também passam por situações de preconceito e discriminação. Isso me fez refletir porque sou indígena e já vivi alguns acontecimentos parecidos”, relatou. A estudante enfatizou ainda que espaços de diálogo como esse contribuem para a construção de uma sociedade mais consciente e respeitosa. “Além de ampliar o conhecimento, a palestra mostrou a importância de falar sobre esses temas dentro da escola, para que os alunos possam construir uma sociedade mais justa, respeitosa e consciente da diversidade que existe entre nós”, concluiu.

A organização e realização do evento contou com a participação dos conselheiros Prof.ª Maria da Penha S. de Souza Menezes, Prof. José Francisco Xavier e Silvano Simão de Souza. A iniciativa também recebeu apoio da coordenação do NEABI Cacoal, representada pela Prof.ª Ana Carolina Carvalho Miranda, além da colaboração das servidoras parceiras do COMPIR, Prof.ª Ana Folgado e Prof.ª Lionilda Simão.

NEABI

O NEABI tem desempenhado papel fundamental na promoção de ações educativas e formativas voltadas às questões étnico-raciais no IFRO, fortalecendo o diálogo sobre diversidade, inclusão e combate ao racismo. Em parceria com o COMPIR, o núcleo amplia iniciativas de promoção da igualdade racial, incentivando a valorização das identidades afro-brasileiras e indígenas e o enfrentamento à discriminação no ambiente educacional e na comunidade.

Por meio de ações como esta, o IFRO reafirma seu compromisso com a construção de uma educação inclusiva, plural e socialmente responsável. As atividades desenvolvidas pelo NEABI contribuem para a formação de estudantes mais conscientes, críticos e comprometidos com o respeito à diversidade, à cidadania e aos direitos humanos.