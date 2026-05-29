Marcelo Cruz reforça compromisso com o fortalecimento do agronegócio durante 13ª RRSI

Por Alan Drumond

Publicada em 29/05/2026 às 10h17

O deputado estadual Marcelo Cruz (Avante) participou nesta quarta-feira (28) da 13ª Rondônia Rural Show, considerada a maior feira do agronegócio da Região Norte. Durante a programação, o parlamentar também esteve presente na sessão ordinária itinerante realizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia dentro do evento, reforçando o compromisso do Poder Legislativo com o desenvolvimento do setor produtivo rondoniense.

Marcelo Cruz destacou a importância da feira para a economia do estado e ressaltou o crescimento do agronegócio em Rondônia nos últimos anos. Segundo o deputado, a Rondônia Rural Show representa a força do produtor rural, da agricultura familiar e do empreendedorismo que movimenta milhares de empregos em todo o estado.

“Rondônia vive um momento extraordinário no agronegócio. A Rondônia Rural Show mostra ao Brasil a capacidade produtiva do nosso estado, a força do homem do campo e o potencial econômico que temos em todas as regiões”, afirmou o parlamentar.

Durante a visita à feira, Marcelo Cruz percorreu estandes, conversou com produtores rurais, empresários, expositores e lideranças políticas, acompanhando de perto as inovações tecnológicas, investimentos e oportunidades apresentadas durante o evento.

O deputado também destacou a importância da presença da Assembleia Legislativa dentro da programação da feira, aproximando o parlamento estadual do setor produtivo e fortalecendo o diálogo com quem movimenta a economia rondoniense.

“A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental no fortalecimento do agronegócio, criando leis, apoiando políticas públicas e ouvindo as demandas do setor produtivo. Estar presente aqui é reconhecer a importância do agro para Rondônia”, ressaltou Marcelo Cruz.

A Rondônia Rural Show reúne produtores, empresários, investidores e representantes de diversos segmentos ligados ao agronegócio, consolidando-se como uma das principais vitrines do desenvolvimento econômico do estado.