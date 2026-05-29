Samuel Costa defende inclusão de trabalhadores e pequenos produtores na Rondônia Rural Show Internacional

Por assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 10h00

O pré-candidato ao Governo de Rondônia Samuel Costa (PSB), destacou a importância da inclusão social e do fortalecimento da agricultura familiar durante participação na 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, realizada em Ji-Paraná.

Assista o vídeo: http://https://www.instagram.com/reel/DY5qgahBwf0/?igsh=dWE3emV4OGtjbmV6

Segundo Samuel Costa, a feira tem papel estratégico para o desenvolvimento econômico do estado, movimentando negócios, atraindo investimentos e fortalecendo o agronegócio rondoniense. No entanto, ele defendeu que o crescimento econômico precisa alcançar também os pequenos produtores e trabalhadores informais que participam do evento.

“A Rondônia Rural Show Internacional movimenta negócios, fortalece o agronegócio e impulsiona a economia de Rondônia. Mas também é necessário garantir espaço, promoção e oportunidades para o pequeno produtor rural, que sustenta milhares de famílias e ajuda a abastecer o nosso estado”, afirmou.

O pré-candidato também ressaltou a necessidade de políticas públicas voltadas aos trabalhadores autônomos e ambulantes, que encontram em grandes eventos uma oportunidade de geração de renda.

“É preciso ter um olhar mais humano para os trabalhadores autônomos e ambulantes, que enxergam nesses grandes eventos uma oportunidade digna de sustentar suas famílias”, declarou.

Samuel Costa defendeu ainda um modelo de desenvolvimento econômico mais inclusivo para Rondônia. Para ele, o crescimento do estado deve estar aliado à valorização das pessoas que movimentam a economia local.

“Desenvolvimento econômico de verdade acontece quando o crescimento alcança a todos, sem deixar ninguém para trás”, concluiu.