Na Rondônia Rural Show, deputado Edevaldo Neves reafirma apoio à Expobras e ao agronegócio de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/05/2026 às 10h03

A 13ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, maior feira de agronegócio da Região Norte, foi palco de importantes encontros e demonstrações de apoio ao setor produtivo. Entre as lideranças presentes, o deputado estadual Edevaldo Neves destacou seu compromisso com o fortalecimento do agronegócio e o desenvolvimento dos municípios rondonienses.

Durante o evento, o parlamentar recebeu uma homenagem do presidente da ASRUBRAS e da Expobras, Leandro Beirario, em reconhecimento ao apoio destinado à realização da Expobras, tradicional feira agropecuária de Nova Brasilândia d’Oeste. O gesto simboliza a parceria construída em favor dos produtores rurais e do crescimento econômico da região.

A Rondônia Rural Show, que reúne milhares de produtores, empresários, investidores e instituições ligadas ao agro, tem se consolidado como uma das principais vitrines do setor no país. O evento apresenta novas tecnologias, fomenta negócios, fortalece a agricultura familiar e impulsiona o desenvolvimento sustentável de Rondônia.

Para Edevaldo Neves, investir no agronegócio é investir no futuro do estado. O deputado ressaltou que eventos como a Rondônia Rural Show e a Expobras geram oportunidades, movimentam a economia, fortalecem a produção rural e valorizam aqueles que trabalham diariamente para produzir riquezas e alimentos.

“Apoiar o agronegócio é apoiar a geração de emprego, renda e desenvolvimento para os municípios. A Expobras se tornou uma grande referência regional e tenho satisfação em contribuir para que esse evento continue crescendo e fortalecendo nossos produtores”, destacou o parlamentar.

A próxima edição da Expobras acontecerá entre os dias 17 e 20 de junho, em Nova Brasilândia d’Oeste, reunindo exposições, rodeio, negócios, entretenimento e diversas atrações voltadas ao fortalecimento do setor agropecuário.

Com presença ativa na Rondônia Rural Show e apoio a iniciativas que impulsionam o campo, o deputado Edevaldo Neves reforça seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia e com os homens e mulheres que fazem do agronegócio uma das principais forças da economia estadual.