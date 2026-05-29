Deputado Laerte Gomes destaca protagonismo dos pequenos produtores durante sessão itinerante da Alero na 13ª RRSI

Por Juliana Martins

Publicada em 29/05/2026 às 10h09

Durante a sessão extraordinária itinerante da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada na quinta-feira (28), na 13ª Rondônia Rural Show Internacional (RRSI), em Ji-Paraná, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) destacou a importância da feira para o fortalecimento do agronegócio e para a economia do estado.

Em seu pronunciamento, o parlamentar afirmou ser motivo de orgulho para Ji-Paraná sediar uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil e a maior da Região Norte. Segundo ele, a Rondônia Rural Show demonstra a força do setor produtivo rondoniense e evidencia o protagonismo dos pequenos e médios produtores rurais.

“Essa feira mostra o potencial do setor produtivo e a força do agronegócio de Rondônia em todos os sentidos, desde o pequeno até o grande produtor rural. Mas percebemos claramente a importância do pequeno e do médio produtor, que têm sido os grandes protagonistas deste evento”, destacou.

Laerte Gomes ressaltou a diversidade da produção agrícola do estado, mencionando produtores de café, cacau, fruticultura, leite e pecuária, além das dificuldades enfrentadas atualmente por produtores de soja e milho devido às oscilações do mercado.

O deputado também lembrou que foi autor do projeto de lei que consolidou Ji-Paraná como sede oficial da Rondônia Rural Show, realizada no Parque Tecnológico Vandeci Rack.

“Tenho muito orgulho de Ji-Paraná ser hoje a capital do agronegócio de Rondônia. Isso movimenta toda a economia da nossa região, com hotéis lotados, restaurantes cheios e municípios vizinhos também aquecidos economicamente”, afirmou.

Durante o discurso, o parlamentar parabenizou o Governo de Rondônia, na pessoa do governador Marcos Rocha, pela realização da feira, além do secretário de estado da Agricultura, Luiz Paulo, e toda a equipe responsável pela organização do evento.

Laerte Gomes ainda destacou o empenho dos expositores, produtores rurais, visitantes e trabalhadores envolvidos na estrutura da Rondônia Rural Show Internacional, desde os organizadores até as equipes de limpeza, enfatizando a geração de empregos proporcionada pela feira.

O deputado também parabenizou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, pela realização da sessão itinerante durante a feira.

“A população do interior tem a oportunidade de conhecer de perto o trabalho dos deputados estaduais, acompanhar as votações e entender o funcionamento do Poder Legislativo”, pontuou.

Encerrando sua fala, Laerte Gomes comemorou o sucesso da edição 2026 da Rondônia Rural Show Internacional, classificando-a como a mais organizada dos 13 anos de realização do evento.