Prefeitura de Rolim de Moura divulga Calendário da Cesta Verde de Junho

A Prefeitura de Rolim de Moura, através da SEMAS, divulgou as datas e locais de entrega para o próximo mês. Fique atento ao dia do seu bairro:
01/06 (Segunda) – Praça Céu das Artes
08/06 (Segunda) – Antigo Mercado (Cidade Alta)
15/06 (Segunda) – Associação Bairro Centenário
16/06 (Terça) – Distrito de Nova Estrela
22/06 (Segunda) – Associação Bairro São Cristóvão
29/06 (Segunda) – Praça Céu das Artes
Não se esqueça dos documentos:
Folha do Cadastro Único (V7)
Documento do responsável (RG e CPF)
Leve sua sacola para retirar os produtos!
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