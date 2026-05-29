Prefeitura de Rolim de Moura divulga Calendário da Cesta Verde de Junho

Por Asssessoria

Publicada em 29/05/2026 às 09h53

A Prefeitura de Rolim de Moura, através da SEMAS, divulgou as datas e locais de entrega para o próximo mês. Fique atento ao dia do seu bairro:

01/06 (Segunda) – Praça Céu das Artes

08/06 (Segunda) – Antigo Mercado (Cidade Alta)

15/06 (Segunda) – Associação Bairro Centenário

16/06 (Terça) – Distrito de Nova Estrela

22/06 (Segunda) – Associação Bairro São Cristóvão

29/06 (Segunda) – Praça Céu das Artes

Não se esqueça dos documentos:

Folha do Cadastro Único (V7)

Documento do responsável (RG e CPF)

Leve sua sacola para retirar os produtos!

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