Servidores Transpostos Mobilizam-se em Frente à COGEP por Retirada da Gratificação GDEXT

Por sindsef-ro

Publicada em 02/06/2026 às 14h23

PORTO VELHO, RO — O clima foi de forte indignação e protesto na manhã desta segunda-feira, 1º de junho, em frente à Coordenação de Gestão de Pessoal no Ex-Território Federal de Rondônia (COGEP/RO).

Servidores públicos federais transpostos, liderados pelo Sindsef/RO e respaldados pela assessoria jurídica do escritório Fonseca e Assis, realizaram uma manifestação de grande alcance para cobrar esclarecimentos e exigir a imediata devolução da Gratificação de Desempenho de Atividade de Extensão (GDEXT), que foi abruptamente retirada dos contracheques referentes ao mês de maio de 2026.

A mobilização é o resultado direto de uma deliberação ocorrida na última sexta-feira, quando o sindicato reuniu os filiados em uma assembleia geral no auditório de sua sede administrativa. Diante do que a categoria classificou como um crime contra os direitos dos servidores, a resposta foi unânime: ir às ruas para fazer valer os direitos conquistados.

A diretoria do Sindsef/RO compareceu em peso para dar suporte e liderar o movimento, contando com a presença firme de Pedro Vilson (Vice-presidente), Professor Mário Jorge (Diretor Geral), Francisco Torres (Diretor Jurídico), Eva Bezerra (Diretora de Formação Sindical), Anilce (Secretária de Capital e Interior), Francisco de Souza (Secretário de Ex-Território), Iracema Sena (Secretária de Aposentados e Pensionistas) e Maria Mazarrelo (Secretária de Previdência e Trabalho), Eliete Azevedo (Secretaria de Esporte e Siococultural).

“Essa mobilização aqui em frente à COGEP serve para tratar efetivamente da retirada da GDEXT da folha dos servidores. É com muita responsabilidade que o Sindicato e a Assessoria Jurídica vêm cobrar uma resolução. Essa resposta deve partir daqui, mas deve ir para Brasília através do MGI, e nós estaremos juntos com o Sindsef atuando diretamente na capital federal para que isso se resolva”, destacou o representante da assessoria jurídica, Dr. Tiago Vagner.

Promessas da Diretoria e Cobrança por Documento Oficial

Durante o ato público, empunhando o lema “Queremos a GDEXT”, a comissão formada pelos diretores do sindicato e assessoria foi recebida diretamente no gabinete da diretora Sandra Maria Ferreira da Silva, na COGEP/RO. A gestora informou que o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos (DECIPEX) — sob a responsabilidade da folha de pagamento coordenada pela Dra.

Elaine — comprometeu-se a regularizar a situação na folha do mês de junho.

Segundo as garantias dadas pela diretora Sandra Maria, na prévia do contracheque deste mês tudo estará normalizado.

O pagamento incluirá:

O valor normal correspondente aos 80 pontos da gratificação;

O valor retroativo do mês de maio (que havia sido cortado);

A respectiva diferença do *décimo terceiro salário*.

Apesar da sinalização positiva, a liderança sindical e os servidores receberam a declaração com cautela. A diretoria enfatizou que não aceitará apenas compromissos verbais e exige um documento formal que ateste a responsabilidade e o prazo exato para a resolução do problema.

Os manifestantes ecoaram palavras de ordem em frente ao prédio, cobrando o cumprimento imediato: “Queremos nossa GDEXT! Devolva o pagamento!”. O Sindsef/RO reiterou que o pagamento deve constar já na próxima folha de junho, com créditos previstos para o início de julho, e garantiu que a categoria continuará mobilizada e pressionando junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) até que o dinheiro esteja, de fato, na conta dos trabalhadores.