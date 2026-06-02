Semeia realiza pit stop educativo e mobiliza população durante a Semana do Meio Ambiente

Por Natalino FS

Publicada em 02/06/2026 às 14h46

Como parte da programação especial da Semana do Meio Ambiente, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) promoveu, na tarde desta segunda-feira (1º), um pit stop educativo no pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às margens da BR-364. A iniciativa teve como foco conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental e estimular a participação da sociedade nas discussões relacionadas à proteção do patrimônio natural brasileiro.

Durante a mobilização, servidores da Semeia distribuíram materiais informativos e educativos aos usuários da rodovia, além de orientações sobre práticas sustentáveis e preservação dos recursos naturais. Motoristas, motociclistas e passageiros receberam a ação de forma positiva, demonstrando interesse pelas informações compartilhadas.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, a atividade integra um conjunto de ações planejadas para marcar a Semana do Meio Ambiente no município. “Estamos desenvolvendo uma programação diversificada com foco na conscientização e na educação ambiental. A preservação do meio ambiente depende do compromisso coletivo, mas começa com atitudes individuais que fazem a diferença na proteção dos nossos recursos naturais”, ressaltou.

O pit stop contou com a parceria da Polícia Militar Ambiental, da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e da concessionária Nova 364. Além da distribuição de panfletos educativos, foram entregues mudas de espécies vegetais, reforçando a mensagem de cuidado e responsabilidade ambiental.

A programação da Semana do Meio Ambiente segue nos próximos dias. Nesta terça-feira (2), a Semeia realiza uma reunião com representantes do setor empresarial na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Já na quarta-feira (3), está prevista uma ação de limpeza embarcada no Rio Machado, desenvolvida em conjunto com o Batalhão da Polícia Militar Ambiental.

Paralelamente, equipes da secretaria também promovem palestras educativas em frigoríficos da cidade, ampliando o alcance das atividades junto aos trabalhadores e ao setor produtivo, fortalecendo o compromisso com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

Foto: Semeia