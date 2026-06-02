Rolim de Moura se despede do Brasileiro Feminino Série A3 após sofrer goleada

Por FFER

Publicada em 02/06/2026 às 14h22

Após empate sem gols no Cassolão, o Rolim de Moura viajou até Aparecida de Goiânia para o enfrenta a equipe do Planalto pela Campeonato Brasileiro Feminino Série A3 no estádio Aníbal Batista de Toledo, o resultado não foi o esperado, as meninas do Rolim de Moura acabou sofrendo uma sonora goleada de 7 a 0. Com o resultado a equipe de Rondônia está eliminada da competição. Por outra lado a equipe do Plantalto garantiu classificação para as quartas de final da competição nacional.

A atuação do Planalto foi dominante do início ao fim. A atacante Marcelly foi o grande destaque da partida ao marcar quatro gols. Os outros gols da partida foram marcados por Brenda, Vanuza e Thainã. Além da eficiência ofensiva, o Planalto também mostrou segurança defensiva e praticamente não sofreu defensivamente durante os 90 minutos.

Com os quatro gols marcados diante do Rolim de Moura, Marcelly chegou a seis gols na competição e passou a figurar entre as principais artilheiras do Campeonato Brasileiro Feminino Série A3. Contratada para a temporada 2026, a atacante acumula experiências no futebol internacional, com passagens por clubes de Portugal e da Turquia, e vem sendo uma das principais peças da campanha histórica da equipe goiana na competição nacional.

Agora, o Planalto terá pela frente o Pantanal, do Mato Grosso do Sul, nas quartas de final, o confronto será disputado em jogos de ida e volta após a paralisação da competição para a realização da Copa do Mundo. Além da vaga na semifinal, o duelo também vale o acesso inédito à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2027.

Foto: Adriano Reis/Planalto - Esporte Goiano