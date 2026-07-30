Vereador Pastor Evanildo e deputado Marcelo Cruz participam neste sábado de grande convenção que oficializará candidaturas

Por Assessoria

Publicada em 30/07/2026 às 13h40

Evento reúne lideranças políticas de Rondônia e oficializa as candidaturas de Marcelo Cruz à reeleição para deputado estadual, de Pastor Evanildo à Câmara dos Deputados, de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia, de Everton Leoni à vice-governadoria e de Luís Fernando da Sefin ao Senado.

A grande convenção conjunta dos partidos PSD, PRD, Avante e Solidariedade será realizada neste sábado (1º), a partir das 18h, no Villa Privilege (antiga Talismã 21), na Avenida Mamoré, bairro Três Marias, em Porto Velho. O evento marcará a oficialização das candidaturas que disputarão as eleições de 2026 e reunirá lideranças políticas, filiados, apoiadores e representantes de diversos municípios de Rondônia.

Entre os principais nomes confirmados estão Adailton Fúria (PSD), candidato ao Governo de Rondônia; Everton Leoni (PSD), candidato a vice-governador; e Luís Fernando da Sefin, candidato ao Senado. A convenção também marcará a participação do deputado estadual Marcelo Cruz (Avante), que buscará a reeleição para a Assembleia Legislativa, e do vereador de Porto Velho Pastor Evanildo (PSD), candidato a deputado federal.

A expectativa é de que a convenção reúna um grande público, consolidando a aliança entre os quatro partidos e apresentando aos eleitores um projeto político voltado ao desenvolvimento de Rondônia. O encontro também será um momento de integração entre candidatos, lideranças e representantes de diferentes regiões do estado.

Para Pastor Evanildo, a convenção representa um importante passo na construção de um projeto coletivo para Rondônia. "É um momento de união e de fortalecimento de um trabalho construído com diálogo, responsabilidade e compromisso com a população. Seguimos motivados para representar os rondonienses e contribuir com o desenvolvimento do nosso estado", afirmou o candidato a deputado federal.

Marcelo Cruz destacou que a convenção simboliza a continuidade de um projeto voltado ao fortalecimento dos municípios. "Chegamos a este momento com muito trabalho realizado e com o compromisso de continuar investindo nas áreas que fazem a diferença na vida das pessoas, como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, cultura e assistência social. Vamos seguir trabalhando por uma Rondônia cada vez mais forte", ressaltou o candidato à reeleição para deputado estadual.

Além de oficializar as candidaturas, a convenção reforça a união entre PSD, Avante, PRD e Solidariedade em torno da candidatura de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia. O evento marca o início de uma nova etapa da campanha eleitoral e evidencia o alinhamento entre os candidatos que defenderão propostas voltadas ao desenvolvimento dos municípios, ao fortalecimento da economia e à melhoria da qualidade de vida da população rondoniense.