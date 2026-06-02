Prefeitura e SEMMADU abrem Semana do Meio Ambiente com ações de conscientização e distribuição de mudas

Por Assessoria

Publicada em 02/06/2026 às 14h41

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU), deu início nesta segunda-feira (1º) à programação especial da Semana do Meio Ambiente com uma série de ações voltadas à conscientização ambiental, educação sustentável e incentivo ao plantio de árvores no município.

As atividades começaram pela manhã, com a realização de um Pit Stop de Conscientização em frente à agência da Caixa Econômica Federal e Agibank. A ação reuniu servidores da SEMMADU e representantes de órgãos parceiros, que abordaram a população para orientar sobre a importância da preservação ambiental, do descarte correto de resíduos e da adoção de práticas sustentáveis no dia a dia.

Já no período da tarde, a equipe da Secretaria esteve presente na Feira de Segunda-feira, realizada no Espaço Alternativo do Bairro Centenário, promovendo a distribuição gratuita de mudas produzidas no Viveiro Municipal.

A programação contou ainda com a participação da Polícia Militar Ambiental, COMTRAN e demais instituições parceiras, fortalecendo a integração entre os órgãos públicos em prol da conscientização ambiental e da construção de uma cidade cada vez mais sustentável.

Segundo a SEMMADU, as ações têm como objetivo aproximar a população das questões ambientais e incentivar a participação de todos na preservação dos recursos naturais, destacando que pequenas atitudes fazem a diferença para garantir qualidade de vida às futuras gerações.

A Semana do Meio Ambiente segue com uma programação diversificada preparada pela Prefeitura de Rolim de Moura, reforçando o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade, a educação ambiental e a valorização dos espaços verdes do município.