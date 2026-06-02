Com 68 escolas e 2,6 mil atletas, JEM-PVH tem início nesta quarta-feira (3)

Por André Oliveira

Publicada em 02/06/2026 às 14h34

Quadras, ginásios e pistas de atletismo voltarão a ser palco de sonhos, disputas e celebrações do esporte estudantil em Porto Velho. Com a participação de 68 escolas e cerca de 2.680 atletas e dirigentes, os Jogos Escolares Municipais de Porto Velho (JEM-PVH) começam nesta quarta-feira (3), marcando o retorno da principal competição estudantil do município após mais de uma década.

A abertura oficial acontecerá no Ginásio Cláudio Coutinho, reunindo estudantes, professores, gestores e familiares em uma grande celebração do esporte escolar. Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), o evento tem como objetivo incentivar a prática esportiva, fortalecer a integração entre as escolas e promover inclusão social por meio do esporte.

Expectativa

As competições serão realizadas entre os dias 3 e 14 de junho, envolvendo estudantes da capital em disputas que prometem movimentar diversos espaços esportivos e educacionais do município.

Os jogos acontecerão no Ginásio Cláudio Coutinho, Ginásio Eduardo Lima e Silva (Dudu), Ginásio Vinícius Danin, Vila Olímpica Chiquilito Erse, Escola Dom Pedro I, Escola Getúlio Vargas, Escola José Otino de Freitas e Escola Marcelo Cândia.

Ao longo da competição, os atletas disputarão as modalidades de futsal, handebol, basquetebol, voleibol, vôlei de praia, atletismo e ginástica rítmica, fortalecendo o esporte de base e estimulando a formação de novos talentos.

Retomada

Antes da abertura oficial na capital, o JEM-PVH já percorreu os distritos de Porto Velho. A primeira etapa foi realizada em São Carlos, reunindo estudantes da região do Baixo Madeira. Já a segunda aconteceu em Jaci Paraná, com participação de escolas de Jaci Paraná, União Bandeirantes, Nova Mutum e Abunã. As equipes campeãs dessas etapas já garantiram vaga para representar Porto Velho na fase estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer).

Para o secretário da Semtel, Cássio Moura, a retomada dos Jogos Escolares Municipais representa um marco para o esporte e para a juventude porto-velhense.

“Estamos muito felizes em devolver aos estudantes uma competição que marcou gerações. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, disciplina, convivência e desenvolvimento social. O retorno do JEM-PVH demonstra o compromisso da gestão municipal em investir no esporte e criar oportunidades para nossos jovens”.

Incentivo ao Esporte

Além de promover a integração entre as escolas, o JEM-PVH reforça o compromisso da gestão municipal com o esporte educacional. O prefeito Léo Moraes ressaltou que a retomada da competição representa mais um investimento na juventude e no futuro da cidade.

“Depois de mais de 10 anos, Porto Velho volta a realizar os Jogos Escolares Municipais, uma competição que faz parte da história de muitos estudantes. Estamos incentivando o esporte, fortalecendo a educação e proporcionando oportunidades para que nossos jovens desenvolvam seus talentos dentro e fora das quadras”.

Fotos: Semtel / Secom