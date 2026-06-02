Rondoniense Sub-20 2026 terá nove equipes e garante vagas na Copinha e Copa do Brasil

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/06/2026 às 14h15

A disputa do Campeonato Rondoniense Sub-20 de 2026 reunirá nove equipes na briga pelo principal título das categorias de base do futebol de Rondônia. Além da taça estadual, a competição assegura vagas para torneios nacionais, entre eles a Copa São Paulo de Futebol Júnior e a Copa do Brasil Sub-20 de 2027.

A tabela e o regulamento foram divulgados pelo Departamento de Competições (DCO) da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. Conforme o cronograma apresentado, a competição será aberta no dia 20 de junho com o confronto entre Sport Genus e Gazin Porto Velho. A partida está programada para o Centro de Treinamento do Rondoniense, com início às 9h.

A rodada inaugural será completada nos dias seguintes. Em 21 de junho, Brazuca e Desportiva Itapuense se enfrentam no CT do Rondoniense, enquanto Espigão recebe o Rolim de Moura no Estádio Luizinho Turatti. O encerramento da primeira rodada ocorrerá em 22 de junho, quando Ji-Paraná e União Cacoalense entram em campo no Estádio Biancão.

Entre os participantes, o Pimentense será o clube de folga na rodada de abertura. A estreia da equipe acontecerá apenas na segunda rodada, marcada para 27 de junho, diante do Rolim de Moura, no Estádio Cassolão.

De acordo com o regulamento divulgado pela entidade, a fase inicial contará com cinco rodadas, com confrontos em turno único dentro dos grupos. Ao término dessa etapa, os dois melhores colocados de cada chave avançarão para a fase semifinal. As semifinais serão disputadas em partidas de ida e volta, modelo que também será adotado na decisão do campeonato.

A competição é considerada a principal vitrine das categorias de base do futebol rondoniense e serve como classificatória para torneios nacionais da categoria.