Bandido armado invade supermercado e rouba até brinco de funcionária

Por pvhnoticias.com

Publicada em 02/06/2026 às 09h30

Um criminoso armado roubou dinheiro do caixa e os brincos de uma funcionária durante um assalto ocorrido na tarde desta segunda-feira (1º), em um supermercado localizado na Avenida Calama, bairro Igarapé, em Porto Velho.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito chegou ao estabelecimento conduzindo uma motocicleta modelo XRE de cor preta. Ele usava bermuda azul escura, camiseta preta, chinelos e capacete escuro.

De acordo com o relato da funcionária que trabalhava no caixa no momento da ação, o criminoso estava armado com uma pistola de cor prata e anunciou o assalto mediante grave ameaça. Durante o roubo, ele levou aproximadamente R$ 450 em dinheiro do caixa do supermercado, além dos brincos que a vítima usava.

Após o crime, o assaltante fugiu do local tomando rumo ignorado. A Polícia Militar realizou diligências e levantou informações que podem ajudar na identificação do suspeito.

Durante as investigações iniciais, o Centro Integrado de Operações Policiais (CIOP) conseguiu identificar uma motocicleta com características semelhantes às informadas pela vítima, porém foram constatadas inconsistências nos dados cadastrados no sistema de consulta.

Os policiais também verificaram que as câmeras de monitoramento do supermercado estavam em manutenção desde a semana passada, impossibilitando a obtenção imediata das imagens da ação criminosa. A polícia apura ainda a possibilidade de conseguir gravações de estabelecimentos próximos.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar o autor do roubo e recuperar os bens levados.