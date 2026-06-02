Rússia diz que ataques à Ucrânia são resposta a

Por G1

Publicada em 02/06/2026 às 10h27

Governo ucraniano afirma que pelo menos 18 pessoas morreram, 38 locais foram atingidos no país e que as Forças Armadas russas lançaram 656 drones e 73 mísseis durante operação nesta terça-feira (2).

A Rússia afirmou que a megaoperação realizada contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira (2) foi uma resposta ao que chamou de "atos terroristas" e que a guerra entre os dois países entrou em "um novo paradigma", depois que as forças armadas ucranianas fizeram ataques contra civis russos.

Em comunicado divulgado horas após os ataques aéreos, que deixaram pelo menos 18 mortos e atingiram várias cidades ucranianas, o Ministério da Defesa russa afirmou ter utilizado mísseis hipersônicos e drones para atacar sete regiões da Ucrânia, atingindo locais úteis às forças armadas ucranianas, como instalações de combustível e transporte e aeródromos militares.

"Durante a noite, em resposta aos atos terroristas do regime de Kiev, as forças armadas da Federação Russa realizaram um ataque massivo utilizando armamento de alta precisão e longo alcance, baseado em aeronaves, terra e mar", detalhou.

Entre os "atos terroristas" citados pelo Kremlin estão um ataque de drone a um dormitório estudantil em m Luhansk, cidade controlada pela Rússia no leste da Ucrânia, no último dia 22. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu retaliação após a morte de 18 pessoas.

Nesta terça, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia também acusou a Ucrânia de tentar desestabilizar a região do Mar Negro com ataques de drones, tanto no mar quanto no ar, contra embarcações civis, ataques que, segundo o ministério, Kiev atribuiu falsamente à Rússia.

Segundo autoridades ucranianas, além dos 18 mortos, mais de 100 pessoas ficaram feridas na ação russa.

Sistemas de defesa aérea foram acionados para repelir os bombardeios contra a capital, Kiev, e moradores foram orientados a procurar por abrigos, como estações de metrô. Cerca de 140 mil moradores da cidade estão sem energia.

O prefeito de Kiev informou que um prédio residencial de nove andares pegou fogo. Outro edifício residencial, de 24 andares, também foi atingido e incendiado no que as autoridades acreditam ter sido um ataque com míssil.

Já em Dnipro, a quarta maior cidade do país pelo menos quatro pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas, de acordo com autoridades locais. As forças de segurança da Ucrânia divulgaram uma nota informando que a Rússia lançou 73 mísseis e 656 drones no país, atingindo 38 alvos. Para combater o ataque, o exército ucraniano utilizou 40 mísseis e 602 drones.

Na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, enviou uma carta ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ao Congresso, solicitando sistemas de defesa aérea. Até esta segunda-feira (1º), autoridades informaram que ele não havia recebido resposta.