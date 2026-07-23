Consulta ao terceiro lote de restituição do IRPF 2026 será aberta amanhã (24/07)

Por receita federal

Publicada em 23/07/2026 às 16h27

A consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) 2026 estará disponível a partir das 9 horas desta sexta-feira (24/07).

O lote contempla 2.743.200 restituições, totalizando R$ 4.612.623.516,98. O crédito bancário está previsto para o dia 31 de julho de 2026, com os pagamentos sendo realizados ao longo do dia.

Do total de restituições, 839.464 serão destinadas a contribuintes com prioridade em razão da utilização da declaração pré-preenchida e/ou da opção de recebimento via PIX. Outras 309.441 restituições serão pagas a contribuintes enquadrados em diferentes critérios de prioridade, enquanto 197.821 contemplam pessoas com prioridade legal. As demais 1.396.474 restituições referem-se a contribuintes sem enquadramento em categorias prioritárias.

No estado de Rondônia, o valor total de R$ 31.014.816,51 será distribuído entre 17.256 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 123.270 contribuintes terão direito a créditos no valor total deR$ 223.145.427,88.



Encerramento da fila de restituições regulares

Este lote encerra a fila de restituições aptas ao pagamento relativas ao IRPF 2026. Após o processamento, permanecerão pendentes apenas restituições que ficaram retidas em malha fiscal, ou que apresentam inconsistências nos dados bancários informados para o recebimento, como casos relacionados à chave PIX.

Atualmente, cerca de 165 mil restituições não foram creditadas porque o contribuinte informou o CPF como chave PIX para recebimento, mas não possui conta bancária vinculada a essa chave.

Para regularizar a situação, o contribuinte tem três alternativas:

cadastrar uma chave PIX CPF junto a uma instituição financeira;

alterar a conta para crédito da restituição por meio do serviço Meu Imposto de Renda;

retificar a declaração, informando uma conta bancária de sua titularidade.

Como consultar a restituição

A consulta pode ser realizada na página da Receita Federal na internet, acessando o serviço Meu Imposto de Renda na opção “Consultar a Restituição". A consulta também pode ser feita pela página Consulta restituição IRPF ou aplicativo da Receita Federal disponível para tablets e smartphones.