Energisa orienta população sobre cuidados ao empinar pipa próximo à rede elétrica

Por energisa

Publicada em 23/07/2026 às 16h29

Empinar pipa faz parte da diversão de muitas pessoas e costuma ser uma das brincadeiras mais comuns durante o período de férias escolares e de ventos mais intensos. No entanto, quando praticada perto da rede elétrica, a diversão pode colocar vidas em risco e ainda provocar interrupções no fornecimento de energia. Entre janeiro e junho deste ano, Rondônia registrou mais de 100 ocorrências causadas por pipas na rede elétrica, número que já representa cerca de 65% de todos os casos registrados ao longo de 2025, quando foram contabilizadas 166 ocorrências em todo o estado.

Os registros do primeiro semestre afetaram mais de 94 mil clientes da área urbana e cerca de 1,5 mil consumidores da zona rural. Porto Velho concentrou a maior parte das ocorrências, com 73 casos, seguida por Ariquemes (6), Pimenta Bueno (4) e Guajará-Mirim (4).

"Empinar pipa é uma atividade saudável e divertida, mas precisa ser feita com responsabilidade. O ideal é sempre procurar locais abertos, longe da rede elétrica. Se a pipa ficar presa nos fios, a orientação é nunca tentar retirá-la, pois isso pode provocar choques elétricos graves. A prevenção é o melhor caminho para proteger a vida e evitar interrupções no fornecimento de energia", orienta Jucilene Dias, coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia.

Cuidados simples fazem a diferença

Para brincar com segurança, a Energisa recomenda alguns cuidados importantes:

Escolha campos, parques e áreas abertas, sempre longe da rede elétrica;

Nunca utilize cerol ou linha chilena. Além de proibidos, esses materiais aumentam o risco de acidentes graves;

Se a pipa enroscar na fiação, não tente recuperá-la utilizando varas, bambus, escadas ou qualquer outro objeto;

Evite empinar pipa em lajes, telhados ou próximos a postes e cabos de energia;

Pais e responsáveis devem orientar crianças e adolescentes sobre os riscos da brincadeira quando realizada em locais inadequados.

Se houver falta de energia ou qualquer ocorrência envolvendo a rede elétrica, a população deve manter distância do local e acionar os canais oficiais da Energisa. Os registros podem ser feitos pelo aplicativo Energisa On, pelo WhatsApp Gisa, no número (69) 99358-9673, pelo site da Energisa ou pelo telefone 0800 647 0120. Em situações de emergência, como fios caídos, risco de choque elétrico ou acidentes, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, e comunicar também a Energisa para que as equipes especializadas realizem o atendimento com segurança.