Secretário Nacional de Políticas de Turismo cumpre agenda em Porto Velho;visita inclui roteiro pelos principais atrativos históricos

Por André Oliveira

Publicada em 23/07/2026 às 16h39

Porto Velho recebe, nesta quinta-feira (23), a visita do secretário nacional de Políticas de Turismo, Augusto Lira da Rocha, em uma agenda voltada ao fortalecimento do turismo e à valorização do patrimônio histórico e cultural da capital rondoniense.

Durante o dia, o secretário conhecerá alguns dos principais atrativos turísticos de Porto Velho, entre eles o Memorial Rondon, a Praça das Três Caixas D’Água, o Cemitério das Locomotivas e a Candelária, locais que preservam parte da história e da identidade do município.

A programação será encerrada às 18h30, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com a solenidade de entrega da Comenda Mário de Andrade, o lançamento do Manual da Pesca Esportiva e a apresentação de projetos estratégicos voltados ao desenvolvimento do turismo em Porto Velho.

O encontro reunirá representantes do setor turístico, autoridades e instituições parceiras para discutir iniciativas que impulsionem o turismo sustentável, fortaleçam a economia local e ampliem a visibilidade dos atrativos da capital.

O prefeito Léo Moraes destacou que a visita reforça o reconhecimento nacional do potencial turístico de Porto Velho e abre novas oportunidades para o desenvolvimento do setor.

"Porto Velho vive um novo momento de valorização da sua história, da cultura e das riquezas naturais. Receber o secretário nacional de Políticas de Turismo é uma oportunidade de mostrar que nossa capital está preparada para atrair investimentos, fortalecer o turismo sustentável e gerar mais emprego, renda e desenvolvimento para a população", afirmou o prefeito.

Para o secretário executivo de Turismo da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Aleks Palitot, a visita representa um importante reconhecimento ao potencial turístico de Porto Velho.

"Receber o secretário nacional de Políticas de Turismo demonstra que Porto Velho está inserida nas discussões estratégicas do desenvolvimento turístico do país. Será uma oportunidade para apresentar projetos, fortalecer parcerias e mostrar todo o potencial histórico, cultural e natural da nossa capital, consolidando o turismo como uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico e social."

Ainda de acordo com o secretário, a agenda reforça o compromisso da Prefeitura em promover ações que valorizem os atrativos turísticos, ampliem investimentos no setor e consolidem a capital como um destino cada vez mais competitivo na Amazônia.

Texto: André Oliveira