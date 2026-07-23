Cão atropelado na Avenida Tiradentes é resgatado e recebe cuidados na Clínica de Bem-Estar Animal

Por Sema

Publicada em 23/07/2026 às 16h44

Na última quarta-feira (22), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), por meio da Coordenadoria de Proteção Animal, foi acionada para resgatar um cão que havia sido atropelado na Avenida Tiradentes, bairro Industrial, em Porto Velho. O acidente foi registrado por um vídeo que mostra o momento em que o animal é atingido por um veículo cujo condutor não prestou socorro.

Imediatamente, a equipe da Sema deslocou-se ao local e realizou o recolhimento do cão. O animal ferido foi encaminhado à Clínica de Bem-Estar Animal, onde está internado e recebendo todos os cuidados médicos necessários para sua recuperação.

O prefeito Léo Moraes destacou que a proteção animal é uma prioridade da gestão municipal e reforçou que a população também desempenha um papel fundamental na defesa dos animais.

"Nenhum animal pode ser deixado à própria sorte. Nossa equipe agiu rapidamente para garantir o resgate e o atendimento necessário, mas é fundamental que a população denuncie casos de maus-tratos e abandono. Estamos fortalecendo a rede de proteção animal para assegurar mais dignidade, cuidado e respeito à vida em Porto Velho", afirmou o prefeito.

O coordenador de Proteção Animal, André Oliveira, destacou a importância do trabalho conjunto e do compromisso da gestão municipal com a causa animal. "Assim que fomos acionados, nossa equipe agiu prontamente para garantir o atendimento adequado. Infelizmente, casos como esse são cada vez mais comuns, e precisamos da colaboração da população para denunciar e evitar que situações de maus-tratos e abandono se repitam. Nosso objetivo é oferecer acolhimento e tratamento digno a todos os animais que chegam até nós".

A clínica funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e está localizada na Avenida Mamoré, nº 1120, no bairro Lagoinha, no mesmo espaço do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). O atendimento é voltado, prioritariamente, para famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).

Entre os serviços disponíveis estão consultas clínicas, procedimentos cirúrgicos, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia e cirurgias de castração. A rotina de atendimento começa com a distribuição de dez senhas diárias. Após esse limite, os animais passam por uma triagem e, em casos considerados urgentes ou emergenciais, o atendimento é realizado independentemente da senha.

Denúncias

Casos de maus-tratos, abandono ou situações de emergência envolvendo animais em Porto Velho devem ser denunciados ou comunicados imediatamente pelo telefone 69 98423-4091. A agilidade no acionamento dos órgãos competentes é fundamental para salvar vidas e garantir o bem-estar dos animais.