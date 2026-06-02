Polícia Civil cumpre mandados contra investigados por crime sexual

Por PC/RO

Publicada em 02/06/2026 às 09h15

Na manhã desta segunda-feira (1º de junho), a Polícia Civil de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), cumpriu mandados de busca e apreensão contra investigados por crime sexual praticado contra uma adolescente na capital.

Com base nos elementos apresentados pela DEPCA, a Justiça determinou a busca e apreensão de celulares e computadores dos suspeitos. Os dispositivos eletrônicos foram recolhidos e serão submetidos à perícia técnica para a extração e análise de dados, que servirão para robustecer as provas do processo.

A agilidade na coleta inicial de provas destaca o empenho da instituição em agir com rigor técnico na proteção de vulneráveis. A Polícia Civil do Estado de Rondônia reforça seu compromisso em trabalhar com eficiência para solucionar crimes contra crianças e adolescentes, garantindo a aplicação da lei e promovendo a segurança da sociedade.

DENUNCIE: A Polícia Civil reforça que a população pode colaborar com as investigações. As denúncias podem ser feitas pelo Disque 197 ou por meio do WhatsApp (69) 3216-8940. O sigilo é absoluto.