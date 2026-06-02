Homem é preso com carro roubado e clonado em estacionamento de loja

Por Newsrondonia.com

Publicada em 02/06/2026 às 09h30

Um homem de 45 anos, de nacionalidade portuguesa, foi preso na noite de segunda-feira (1º) após ser flagrado com um veículo Hyundai HB20 cinza, que apresentava sinais de clonagem e adulteração. A abordagem policial ocorreu no estacionamento de um estabelecimento comercial situado na Avenida Jorge Teixeira, em Porto Velho.

Detalhes da ocorrência

As equipes da Polícia Militar chegaram ao local após receberem uma denúncia informando que o carro possuía indícios de fraude. Ao ser abordado, o condutor justificou que o veículo seria emprestado de um amigo e que ele o utilizava para transportar a esposa ao Hospital de Base, devido à internação da filha recém-nascida do casal.

Durante a fiscalização, os policiais constataram inconsistências graves:

O chassi do automóvel apresentava sinais de remarcação que não condiziam com os padrões originais de fabricação.

Após uma análise técnica mais detalhada, foi possível identificar o número real do chassi, confirmando que o veículo possuía um registro de roubo datado do dia 22 de maio deste ano.

Desdobramentos

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, sendo conduzido ao Departamento de Flagrantes. O veículo foi apreendido e levado para a unidade policial. A Polícia Militar realizou diligências para localizar o suposto proprietário indicado pelo detido, mas o homem não foi encontrado.