Prefeitura de Porto Velho amplia acesso aos serviços municipais com a plataforma PVH+

Por Letícia Regis

Publicada em 02/06/2026 às 10h38

Com o objetivo de modernizar o atendimento ao cidadão, reduzir filas e facilitar o acesso aos serviços públicos, a Prefeitura de Porto Velho disponibiliza a plataforma PVH+, uma solução que faz parte da estratégia de transformação digital da administração municipal. A iniciativa permite que diversas demandas sejam resolvidas de forma online, sem a necessidade de deslocamento até unidades de atendimento.

Disponível por meio de aplicativo para smartphones, versão web e também pelo WhatsApp com IA, a PVH+ concentra mais de 400 serviços municipais e centraliza tudo em um único ambiente digital, proporcionando mais comodidade, transparência e eficiência para os usuários.

Por meio da plataforma, os cidadãos podem agendar atendimentos, solicitar serviços públicos, abrir protocolos eletrônicos, registrar demandas, anexar documentos e acompanhar, em tempo real, o andamento de suas solicitações. A ferramenta elimina etapas burocráticas e torna o atendimento mais rápido e acessível, sem precisar sair de casa.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da ampliação dos serviços digitais para a população de Porto Velho.

“A PVH+ representa um importante avanço tecnológico para o município. Com a plataforma, conseguimos oferecer serviços com mais eficiência, rapidez e transparência. É uma ferramenta que fortalece a comunicação com o cidadão e nos permite acompanhar melhor cada atendimento realizado”, afirmou o prefeito.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inovação e a modernização dos serviços públicos, utilizando a tecnologia como aliada para tornar o atendimento cada vez mais ágil, seguro e transparente.

Como acessar

Para utilizar os serviços da PVH+, basta baixar o aplicativo disponível para Android e iOS ou acessar a versão web pelo endereço: pvhmais.portovelho.ro.gov.br.

O acesso é realizado por meio da conta Gov.br, sistema de autenticação digital do Governo Federal que garante mais segurança e proteção aos dados pessoais dos usuários. Após o login, o cidadão passa a ter acesso completo às funcionalidades da plataforma.

Além disso, quem busca ainda mais praticidade pode utilizar o atendimento automatizado via WhatsApp pelo número (69) 98473-2524, com direcionamento inteligente para os serviços desejados. A plataforma também conta com QR Codes inteligentes, ampliando as possibilidades de comunicação.