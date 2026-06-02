Semus inicia campanha de vacinação antirrábica na área rural de Vilhena

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Vigilância Sanitária, iniciou neste mês de junho a campanha de vacinação antirrábica na zona rural de Vilhena. A ação tem como objetivo imunizar cães e gatos contra a raiva, contribuindo também para a proteção da população humana contra a doença.
Conforme a coordenadora do setor, Edvaneide Caçula, a meta da campanha é vacinar 6 mil animais em propriedades rurais, incluindo sítios, chácaras e fazendas, além de pontos de atendimento volante.
A raiva é uma doença grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordeduras, arranhaduras ou contato com a saliva de animais infectados. A vacinação é a principal forma de prevenção, sendo obrigatória por lei e devendo ser aplicada anualmente em cães e gatos a partir dos três meses de idade.
Desta forma, a Semus orienta os moradores a manterem atenção quanto ao acesso das equipes de vacinação às propriedades. Conforme a Vigilância Sanitária, muitas porteiras estão sendo encontradas fechadas durante o percurso da campanha, dificultando a entrada das equipes e comprometendo o atendimento aos animais.
Para mais informações sobre a vacinação, os moradores podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária pelo telefone (69) 3322-1936.
Confira o cronograma da vacinação antirrábica na área rural:
01/06 – Vista Alegre, Fazenda Cabixi, sítios e fazendas volantes;
02/06 – Baixadão Travessa 1, sítios e fazendas volantes;
03/06 – Baixadão Travessa 2, sítios e fazendas volantes;
08/06 – Baixadão Travessas 3 e 4, sítios e fazendas volantes;
09/06 – Entre Rios, sítios e fazendas volantes;
10/06 – Flor da Serra, sítios e fazendas volantes;
11/06 – Sítio Izolda, Fazenda Taveiro, sítios e fazendas volantes;
12/06 – Igreja Assembleia de Deus, Barracão da Associação, Linha 101, sítios, fazendas e volantes;
15/06 – Sítio Lagartixa, Sítio Bom Jesus, Sítio Recanto Feliz, sítios, fazendas e volantes;
16/06 – Linha 145, Aterro Sanitário, sítios e fazendas volantes;
17/06 – Fazenda Jatobá, sítios, fazendas e volantes;
18/06 – BR-364, Posto Gaúcho, sítios, fazendas e volantes;
19/06 – BR-364, Fazenda Gripa, sítios e fazendas volantes;
22/06 – BR-364, Fazenda Batista, sítios e fazendas volantes;
23/06 – Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, sítios, fazendas e volantes;
24/06 – Fazenda Cambará, Linha 145, sítios, fazendas e volantes;
25/06 – Verde Seringal, fazendas, sítios e volantes;
26/06 – Posto de Saúde Cascalheira, Sítio Lagartixa, sítios, fazendas e volantes;
29/06 – Vista Alegre, Fazenda Cabixi, sítios e fazendas volantes;
30/06 – Agrovila, sítios e fazendas volantes.
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