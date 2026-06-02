Ji-Paraná tem chances de eleger governador e os senadores, Rocha retoma hegemonia para Porto Velho, Ariquemes lidera representatividade federal

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 02/06/2026 às 14h00

Bancadas – Hoje Ariquemes tem a maior representatividade política do interior. Além de o senador Confúcio Moura, presidente regional do MDB, tem dois deputados federais, Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos). Na Assembleia Legislativa (Ale) tem o presidente da Casa do Povo, Alex Redano (Republicanos), e o delegado Rodrigo Camargo (Podemos). Ji-Paraná é o segundo maior colégio eleitoral do Estado, com cerca de 100 mil eleitores, e tem o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL e a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado. Na Ale-RO, o município tem Laerte Gomes (PSD), maior votação (25.603 votos) em 2022, Cláudia de Jesus (PT) e Nim Barroso (PL), que completam a bancada de Ji-Paraná no Legislativo Estadual. O município também tem o deputado lanterninha nas eleições gerais de 2022, Nim (7.609 votos).

Bancadas II – Em 2022 Ji-Paraná elegeu três deputados estaduais, Laerte, Nim e Cláudia como já citamos. Mas também foi eleito Affonso Cândido (PL), que se elegeu prefeito nas eleições municipais (prefeito vice e vereador) de 2024 e renunciou, para assumir o novo cargo. Assumiu a cadeira Eyder Brasil (PL) com domicílio eleitoral em Porto Velho, primeiro suplente do partido. No comparativo com Ariquemes, que tem dois deputados estaduais, Ji-Paraná em três, um federal e um senador. Já Ariquemes conta com dois federais, dois estaduais, inclusive o presidente da Ale-RO, Redano e um senador, Confúcio. O senador Rogério é pré-candidato a governador nas eleições de outubro, e Sílvia Cristina a uma das duas vagas ao Senado. Laerte, Nim e Cláudia vão para a reeleição. Ji-Paraná tem chances de manter a vaga do Senado com Sílvia Cristina, e eleger o governador, Marcos Rogério.

Senado – Além de Sílvia Cristina, Ji-Paraná tem como pré-candidato ao Senado o pecuarista Bruno “Bolsonaro” Scheid, que disputa cargo eletivo pela primeira vez. Ele aparece bem nas enquetes e pesquisas realizadas por órgãos de comunicação e empresas especializadas. Caso o ex-senador Acir Gurgacz, presidente regional do PDT consiga elegibilidade até as convenções, também tem projeto para retornar ao Senado Federal e possibilidades de ser vitorioso. Assim, Ji-Paraná teria três pré-candidatos em potencial e realmente com chances reais de sucesso, para ocupar as duas vagas que estarão em disputa. O município também tem a possibilidade de retomar a hegemonia do interior com Rogério se elegendo govenador. Hoje o governador (Marcos Rocha) tem domicílio eleitoral em Porto Velho e está no segundo mandato consecutivo. O interior predominou desde a eleição de Valdir Raupp (MD) em 1994, José Bianco (PFL) em 1998, Ivo Cassol (PSDB-PPS) eleito em 2002 e reeleito em 2006, e Confúcio Moura (MDB), eleito em 2010 e reeleito em 2014. Em 2018 renunciou para disputar o Senado, sendo eleito, e o vice, Daniel Pereira (PSB), assumiu. Somente em 2018, que Rocha se elegeu trazendo a hegemonia para a capital e se reelegendo em 2022.

Governador – Os pré-candidatos a governador estão sendo entrevistados pelo RONDONIA DINÂMICA há semanas. Além do texto, a entrevista com Ricardo Frota, advogado, jornalista, e, a exemplo das demais, também está postada em vídeo, disponibilizando a opção de o (leitor, expectador) acompanhar o questionamento do jornalista e editor do RD, Vinícius Canova. Na entrevista, Frota fala de sua participação nas eleições a prefeito de Porto Velho em 2024, quando estava filiado ao Novo, que hoje, partido que, segundo ele, estaria sendo usado como “barriga de aluguel”, com acordos firmados em “sala secreta”, por isso está filiado ao PDT, presidido no Estado pelo ex-senador Acir Gurgacz. “Eu troquei de roupa, eu mudei de rótulo, mas não mudei de conteúdo. As minhas convicções, aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo, continuam intactas”. Leia-assista a entrevista para ter uma visão macro às eleições gerais de outubro.

Representatividade – Rolim de Moura, proporcionalmente é o município que mais perdeu espaços políticos nas duas últimas décadas. O município já teve dois governadores, Valdir Raupp e Ivo Cassol, ambos também foram prefeitos e senadores. Luiz Cláudio e Expedito Júnior deputados federais, e Expedito durante um período, senador. Deputados estaduais foram inúmeros, dentre eles Mileni Motta, Luiz Cláudio, Cesar Cassol, Beto do Trento, que nos deixou recentemente. Hoje Rolim de Moura não tem representatividade na Assembleia Legislativa (Ale) e no Congresso Nacional (Senado e Câmara). A política do município deve ser revista, para que ele volte a ocupar espaços no segmento. Município sem representatividade tem dificuldades para acessar a recursos (federal e estadual), realizar obras, e obter espaços na política econômica, social e financeira regional, estadual e federal. Rolim de Moura é o sétimo colégio eleitoral de Rondônia com pouco mais de 41 mil eleitores em condições de votar em 2024.



Respigo

Esta semana teremos um período de trabalho mais curto na Assembleia Legislativa (Ale). Quinta-feira (4) será comemorado o dia de Corpus Christi, feriado nacional +++ A sexta-feira (5) será ponto facultativo. Quem tiver assuntos a serem resolvidos na Ale-RO devem resolvê-los até quarta-feira (3) +++ Muitas reclamações sobre o aumento do custo de vida. O que era comprado em supermercado no início do ano, por exemplo, com R$ 100, hoje custa 20% a mais +++ Mas o problema maior ocorre nas embalagens. Uma lata de leite em pó, que antes era de 500 gramas, baixou para 480, 450, hoje está em 400 gramas +++ E isso ocorre com a maioria dos produtos, que o comprador acredita que está pagando o mesmo preço, mas na realidade às vezes o preço é o mesmo, mas o conteúdo é menor. E os órgãos fiscalizadores nada fazem para conter esses abusos explícitos +++ A situação não é diferente com os combustíveis, que em Porto Velho, tem diferenças de centavos entre a quase totalidade dos postos de combustíveis. E preços acima dos cobrados no interior, como em Ji-Paraná, onde diesel e gasolina oriundos da de Manaus, chegam pelo Rio Madeira e é necessário percorrer cerca de 800km (ida e volta) para transportá-los, via rodoviária para os postos distribuidores no interior. É o fim da rosca... +++ Expectativa para o primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo. Será contra Marrocos, às 18h, do dia 13.