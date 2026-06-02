Ieda Chaves assegura R$ 138 mil e garante basquete de Rondônia em competição no Amapá

Por Etiene Gonçalves

Publicada em 02/06/2026 às 14h10

O basquete de Rondônia ganhou um fôlego decisivo para buscar o pódio regional. Por meio de articulação direta da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), foi garantida a destinação de mais de R$ 138 mil para a compra de passagens aéreas da Associação de Veteranos e Amigos do Basquete de Rondônia (Avabro).

De acordo com a parlamentar, o investimento assegura a participação dos atletas no XIX Campeonato Norte-Nordeste de Basquete Master 2026, que será realizado em Macapá (AP). A iniciativa reconhece o vigor de esportistas com mais de 45 anos que, além da competitividade, carregam a responsabilidade de inspirar novas gerações por meio do esporte amador.

“A liberação do recurso ocorreu por meio da Superintendência Estadual da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). Atuei junto ao Governo do Estado para destravar o processo administrativo, garantindo que o suporte logístico chegasse em tempo hábil para a emissão das passagens”, afirmou.

Encontro de agradecimento

Antes de embarcarem para o Amapá, na madrugada desta terça-feira (2), os atletas estiveram no gabinete da parlamentar na segunda-feira (1º) para agradecer o apoio recebido. O grupo destacou que representar Rondônia em uma competição desse porte coroa meses de treinamento e supera a histórica escassez de incentivos para deslocamentos interestaduais.

Ao recordar a fundação da Avabro, o presidente Amarildo José do Nascimento Corrêa destacou que a entidade é uma associação sem fins lucrativos que alia o desenvolvimento do basquete máster ao impacto social, atuando na formação de crianças por meio do esporte.

Sobre a competição regional, ele ressaltou a importância da disputa para a equipe. “A intenção é classificar as equipes das categorias 50+ e 60+ para as finais. Temos grandes chances e vamos em busca do campeonato. Para que esse objetivo se concretizasse, foi fundamental o apoio da deputada Ieda Chaves, que garantiu o suporte necessário para a viagem e a participação dos nossos atletas”.

Corrêa acrescentou que o foco da entidade é fortalecer o basquete master de Rondônia e expandir essa força para todo o Brasil, consolidando a Avabro como referência nacional na modalidade.

Delegação

A equipe que representa Rondônia é formada por 16 atletas: Amarildo José do Nascimento Corrêa, Arnaldo Dantas de Moura, Edilson Oliveira Pires, Elias Cabral de Souza Lima, Francisco Tadeu Reis de Souza, Genivaldo Lavor, Gilearde Vargas Santos, Inácio de Loiola dos Santos Aguiar, Manuel Eudes Pereira Claudino, Maurício Rodrigues de Oliveira Júnior, Petrus Luiz de Luna Pequeno, Reginaldo Cunha da Costa, Shairo Marcelo Allyen de Souza, Tarciso de Souza Lima, Valdecir Antonio Lorensetti e Vladir Lima de Carvalho.

Foto: Divulgação