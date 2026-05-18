Whindersson Nunes se explica após revelar que gastou R$ 40 milhões com drogas

Por Observatório dos Famosos

Publicada em 18/05/2026 às 16h13

Após a repercussão de uma entrevista recente, Whindersson Nunes decidiu comentar publicamente uma declaração que chamou atenção nas redes sociais. O humorista publicou um vídeo no domingo (17) para esclarecer uma fala envolvendo dinheiro, excessos e o período em que viveu momentos difíceis da vida pessoal.

Durante participação no programa apresentado por Maya Massafera, o artista afirmou ter recebido mais de R$ 40 milhões em um único ano e comentou, de forma polêmica, sobre como o dinheiro teria sido usado. A declaração rapidamente repercutiu e gerou debates entre fãs e internautas, levando Whindersson a revisitar o assunto e reconhecer que exagerou ao se expressar.

No vídeo publicado após a entrevista, o humorista contou que se surpreendeu ao rever a própria fala. “Quando eu vi a notícia, eu falei: ‘mentira que eu falei uma merda dessa’. Já ia dizer que era mentira. Mas aí eu fui olhar e falei: ‘eu falei essa merda mesmo’”, afirmou. Em tom descontraído, ele ainda brincou sobre a impossibilidade de gastar tamanha quantia apenas com drogas. “Não tem tempo hábil pra se gastar R$ 40 milhões com droga. Só se eu tiver três clones: um pra beber, um pra fumar e um pra cheirar. E tudo enquanto eu trabalho”, disse.

Segundo Whindersson, o comentário feito na entrevista tinha outra intenção: alertar pessoas que passam a ganhar dinheiro rapidamente e acabam se envolvendo em situações prejudiciais. O artista explicou que os valores não ficaram disponíveis de uma única vez e que parte do dinheiro já tinha destino certo. “Comigo, foi um dinheiro que foi entrando e já tinha endereço, entendeu? Então eu nunca tive comigo R$ 40 milhões [de uma vez] e gastei ele todo com droga e com o que não presta”, declarou.

No mesmo relato, o humorista também falou sobre saúde mental e relembrou um período de internação, quando recebeu um laudo indicando características de superdotação. Ao mencionar um trecho do documento, comentou: “No laudo tá dizendo que eu fico muito decepcionado quando eu me decepciono”. O artista ainda refletiu sobre as críticas recebidas e afirmou que pretende ter mais cautela daqui para frente. “Preciso falar coisas melhores e aprender cada dia mais”, concluiu.