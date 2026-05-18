Vini Jr quebra o silêncio após término com Virginia Fonseca e mensagem intriga

Por Observatório dos famosos

Publicada em 18/05/2026 às 16h09

Depois de dias de silêncio sobre o fim do relacionamento com Virginia Fonseca, Vini Jr decidiu falar publicamente pela primeira vez. O jogador do Real Madrid e da Seleção Brasileira usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para publicar uma mensagem direcionada à influenciadora.

A postagem rapidamente despertou curiosidade entre fãs do antigo casal pelo tom da declaração. Em uma foto em que aparece de mãos dadas com Virginia, o atleta relembrou a convivência dos dois e destacou a importância do período vivido juntos. “Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento e aprendizado ao seu lado! Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Torcendo por sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida pra mim. Fica bem!”, escreveu.

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O conteúdo da mensagem intrigou seguidores, especialmente por mencionar que a relação foi “marcante” e pelo desejo de felicidade demonstrado à ex-companheira. Nos comentários das redes sociais, internautas passaram a especular sobre os bastidores do rompimento e se a publicação poderia indicar uma despedida amigável ou até sentimentos ainda existentes entre os dois.

Post de Vini Jr (Foto: Reprodução/Instagram)

Até então, apenas Virginia havia se pronunciado sobre o término, anunciado na sexta-feira (15). Sem explicar o motivo da separação, a empresária pediu compreensão dos admiradores e afirmou que decidiu encerrar a relação de forma madura. “Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho”, declarou.

Mesmo sem revelar detalhes do que levou ao fim do namoro, as manifestações públicas de ambos indicam que o encerramento aconteceu de forma respeitosa, ainda que a mensagem de Vini Jr tenha deixado muitos fãs curiosos sobre o real significado por trás das palavras.