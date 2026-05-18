Ludmilla, João Gomes e Zeca Pagodinho lançam ‘Bate no Peito’, para embalar a seleção

Por R7

Publicada em 18/05/2026 às 16h04

A Confederação Brasileira de Futebol disponibilizou oficialmente neste domingo (17) a faixa Bate no Peito, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

Para embalar a caminhada da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2026. A faixa foi criada para funcionar como um símbolo sonoro da torcida brasileira durante o torneio e será executada nos estádios em momentos estratégicos das partidas do Brasil.

A iniciativa faz parte de uma ação global organizada pela FIFA, que autorizou cada seleção participante a escolher uma canção oficial para representar sua identidade cultural durante o Mundial.

Encontro inédito de estilos e gerações

A música reúne artistas de diferentes gêneros musicais e gerações da indústria brasileira. Participam da faixa Ludmilla, João Gomes, Zeca Pagodinho, Samuel Rosa e Veigh, enquanto a produção ficou sob comando de Papatinho.

O projeto aposta justamente na mistura de ritmos para criar uma conexão ampla com o público brasileiro. Samba, funk, rap, pagode, pop e piseiro aparecem como elementos centrais da composição, reforçando a diversidade musical do país.

Segundo a entidade, a proposta da faixa é fortalecer o sentimento de identidade nacional e aproximar ainda mais os torcedores da Amarelinha - como é historicamente reconhecida o uniforme principal da seleção - durante os jogos da Copa.

Música também terá impacto social

Além da campanha esportiva, a iniciativa também terá um braço social importante: em comum acordo entre os artistas envolvidos e a CBF, todos os royalties arrecadados com a execução e reprodução de Bate no Peito serão destinados ao Instituto Fome de Música.

Os recursos serão integralmente convertidos em doações de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade social em diferentes regiões do Brasil. A distribuição acontecerá por meio do programa Mesa Brasil Sesc.

A decisão de transformar os ganhos da música em ação beneficente foi vista como um dos pontos mais simbólicos do projeto, ampliando o alcance da campanha para além do futebol e do entretenimento.