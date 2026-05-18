Luís Miranda passa por cirurgia e tem estado de saúde atualizado

Por Observatório dos Famosos

Publicada em 18/05/2026 às 15h59

O ator e humorista Luís Miranda usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para informar aos seguidores que precisou passar por uma cirurgia. Aos 56 anos, o artista apareceu diretamente do hospital para atualizar seu estado de saúde e garantiu que o procedimento ocorreu sem complicações.

Internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, na Bahia, Luís compartilhou um vídeo já no quarto de recuperação e afirmou estar bem após a operação. Sem esconder o alívio, ele aproveitou para agradecer o apoio recebido e reforçar a importância dos cuidados preventivos com a saúde. “Olá, meus amores! Boa tarde! Graças a Deus, deu tudo bem! Já estou aqui no quarto, descansando da anestesia. A cirurgia foi um sucesso. Daqui a pouco, estou de volta firme e forte”, declarou.

O artista também incentivou os seguidores a manterem uma rotina de exames médicos para evitar situações de emergência. “Quero agradecer aos meus amigos pela corrente de energia e de saúde, dizer que é muito importante a gente estar sempre fazendo exames, entendendo o que acontece com o corpo da gente para que a gente nunca precise de uma emergência. Que sempre o cuidado com a saúde seja prioritário”, afirmou.

Segundo a equipe do humorista, o procedimento realizado foi para tratar uma hérnia inguinal, condição caracterizada pelo deslocamento de uma parte do intestino ou tecido adiposo por uma região fragilizada da parede abdominal, geralmente na área da virilha. A condição é mais comum entre homens e pode surgir em diferentes fases da vida.

Durante a recuperação, Luís ainda mostrou que estava cercado de carinho ao aparecer acompanhado dos pais no hospital. Em tom bem-humorado, agradeceu pelas mensagens de apoio e pela atenção da equipe médica. “Gente, tem coisa mais maravilhosa no mundo do que ter denguinho, ó! (…) Estou muito bem cuidado”, comentou.