Atletas do SESI Porto Velho conquistam pódios na fase estadual do JOER

Por ascom

Publicada em 18/05/2026 às 16h18

Uma delegação de 11 judocas do SESI Porto Velho participou, entre os dias 13 e 15 de maio, da fase estadual dos Jogos Escolares de Rondônia (JOER). A competição, realizada no Ginásio Cláudio Coutinho, reuniu atletas de diversas regiões do estado. Os alunos do SESI demonstraram evolução técnica e dedicação dentro dos tatames. Os principais resultados individuais vieram com os judocas contemplados pelo programa Bolsa Atleta SESI.

Para o Sensei Franklin Pereira, o desempenho dos estudantes reflete um processo construído com dedicação, disciplina e responsabilidade. “O suporte financeiro e institucional do programa funciona como um combustível para que os jovens mantenham o foco nos treinamentos, enxergando a modalidade como ferramenta de transformação social e desenvolvimento pessoal”, disse.

O coordenador de Promoção da Saúde, Cleison Cortez, endossa essa visão e lembra que a prática esportiva vai além do pódio, atuando diretamente na saúde e na evolução social dos alunos. De acordo com o coordenador, o judô trabalha a formação pessoal dos jovens, e o Bolsa Atleta consolida esse aprendizado ao incentivar os estudantes a permanecerem ativos e focados em seus objetivos.

A evolução da equipe em 2026 foi considerada altamente satisfatória pela gerente da unidade, Juliane Loubach. Ela relembra que, na temporada anterior, a instituição não havia alcançado o pódio nessa competição, o que valida a eficácia da preparação atual.

“Acompanhar os atletas representando o SESI e conquistando espaço em nível estadual é motivo de orgulho para toda a equipe, fruto do empenho conjunto de alunos, professores e familiares. Seguiremos investindo em projetos que valorizem o desenvolvimento integral dos estudantes”, disse a gerente.

O resultado do trabalho nos tatames se traduziu em quatro medalhas de bronze. Os atletas premiados em suas respectivas categorias foram:

· Maria Rita – Categoria Juvenil (-63kg)

· Anísia Beatriz – Categoria Juvenil (-70kg)

· Arthur Vizalli – Categoria Infantil (-64kg)

· Victor Tenório – Categoria Infantil (+74kg)

O SESI busca promover oportunidades por meio do esporte, incentivando talentos e contribuindo para a formação de cidadãos mais preparados, confiantes e disciplinados