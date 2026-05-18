Definido finalistas do campeonato Rondoniense das categorias de Base

Por FFER

Publicada em 18/05/2026 às 09h19

Os jogos do fim de semana definiram os finalistas das categorias de base do Rondoniense Sub-17 e Sub-15. Pelo Sub-15 o Gazin Porto Velho recebeu o Ji- Paraná e saiu na frente, mas acabou surpreendido sofrendo a virada no Aluízio Ferreira, o resultado final ficou Gazin Porto Velho 2 x 4 Ji-Paraná. Com o resultado o Jipa encara o Pimentense na grande final do Rondoniense Sub-15. O Pimentense acabou passando pelo Espigão que jogou em casa, no Luizinho Turatti, mas o time de Pimenta Bueno venceu pelo placar de 2 a 0.

Na categoria Sub-17 o Espigão goleou o Vilhena em pelo placar de 5 a 2, em partida realizada no estádio Eduardão em Presidente Médici. Com o resultado o Espigão avança para a final e encara o Ji-Paraná que passou nos pênaltis diante do Brazuca, no tempo normal a partida terminou no 0 a 0, já nas penalidades melhor para o Jipa que venceu por 3 a 2.