Porto Velho conhece novos campeões da seletiva do Jogos Intermunicipais de Rondônia

Por André Oliveira

Publicada em 18/05/2026 às 14h55

A emoção tomou conta das quadras e campos de Porto Velho durante mais uma etapa da seletiva dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2026. As disputas definiram novas equipes campeãs que irão representar a capital rondoniense na fase estadual da competição.

Disputas definiram novas equipes campeãs que irão representar a capital rondoniense

O prefeito Léo Moraes ressaltou que o incentivo ao esporte faz parte das ações de valorização da juventude e fortalecimento social no município.

“Investir no esporte é investir em oportunidade, disciplina e qualidade de vida. Estamos fortalecendo as competições e criando espaços para que nossos atletas representem Porto Velho em todo o estado”.

Promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), a seletiva reuniu atletas em partidas marcadas por talento, dedicação e espírito esportivo nas modalidades de futsal, handebol e futebol 7.

Competições seguem movimentando o calendário esportivo da capital

No futsal feminino, o título ficou com o Clube Major. Já no masculino, a equipe Mojuca garantiu a vaga após uma grande campanha. No handebol, as equipes campeãs foram As Marias, no feminino, e Handmania, no masculino. Pelo futebol 7, Orlando Freire conquistou o título no feminino, enquanto a equipe Divisa venceu no masculino.

VALORIZAÇÃO

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Cássio Moura, destacou a importância da seletiva para fortalecer o esporte local e incentivar novos talentos.

“Essa seletiva representa uma grande oportunidade para nossos atletas mostrarem seu potencial e levarem o nome de Porto Velho para todo o estado. A Prefeitura segue investindo e valorizando o esporte como ferramenta de inclusão, cidadania e transformação social”.

As competições seguem movimentando o calendário esportivo da capital e reforçando o compromisso da prefeitura com o incentivo às práticas esportivas e ao desenvolvimento dos atletas porto-velhenses.

Foto: José Eduardo