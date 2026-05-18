Por Notícias ao Minuto

Publicada em 18/05/2026 às 15h31

O presidente dos Estados Unidos voltou a publicar nas redes sociais uma mensagem que aparenta ameaçar uma retomada da ofensiva contra o Irã em breve.

A imagem, compartilhada na rede Truth Social no sábado, teria sido gerada por Inteligência Artificial (IA) — algo que já virou hábito de Donald Trump — e mostra o presidente norte-americano em um navio com a frase “Foi a calmaria antes da tempestade”, possivelmente em referência ao período de cessar-fogo que ainda vigora entre os Estados Unidos e o Irã.

Na imagem, Trump aparece usando um boné vermelho com a frase “Make America Great Again”, seu slogan de campanha, além de uma camiseta branca com os dizeres “Trump – Comandante em Chefe”. Atrás dele está um oficial da Marinha, que não foi identificado.

O cenário ao fundo mostra um mar agitado durante uma tempestade, com várias embarcações navegando. Uma delas, visível na imagem, aparece identificada com a bandeira do Irã.

A publicação acontece em um momento em que diversas fontes já indicaram que os Estados Unidos e Israel estariam planejando retomar os ataques contra o Irã nos próximos dias. Segundo o The New York Times, citando dois altos representantes do Oriente Médio, Washington e Tel Aviv estão realizando “preparativos intensos — os maiores desde que o cessar-fogo entrou em vigor — para uma possível retomada dos ataques contra o Irã já na próxima semana”.

A informação não foi desmentida pelos Estados Unidos e, inclusive, Trump parece reforçar essa teoria. No sábado, durante uma ligação à BFMTV, o presidente norte-americano foi direto ao afirmar que os iranianos “deveriam fazer um acordo”, ameaçando que “se não fizerem isso, vão passar por maus bocados”.

Do lado de Israel, o Channel 12 também informou que Tel Aviv está se preparando para retomar a guerra contra o Irã. Neste domingo, o primeiro-ministro israelense anunciou que falará com Donald Trump ainda hoje.

“Nossos olhos estão bem abertos em relação ao Irã”, afirmou Benjamin Netanyahu durante uma reunião de governo em Jerusalém, citado pelo The Times of Israel. “Certamente vou ouvir as impressões dele [Donald Trump] durante sua visita à China e possivelmente sobre outras questões também. Existem muitas possibilidades e estamos preparados para todos os cenários”, acrescentou.

Cessar-fogo com o Irã está em vigor desde 8 de abril, mas ainda não há acordo

Estados Unidos, Israel e Irã firmaram um cessar-fogo no início de abril, que entrou em vigor no dia 8 daquele mês, após Washington e Tel Aviv lançarem, em fevereiro, um ataque conjunto contra Teerã que matou vários altos representantes iranianos, incluindo o então líder supremo.

Desde a entrada em vigor do cessar-fogo, Estados Unidos e Irã vêm negociando um acordo de paz para encerrar a guerra, mas ainda sem sucesso.

Segundo a agência estatal iraniana, a última proposta do Irã rejeitou qualquer negociação sobre o programa nuclear e exigiu o fim da guerra em todas as frentes. Além disso, o documento também previa o fim das sanções impostas ao país, a liberação dos fundos iranianos bloqueados e compensações dos Estados Unidos e de Israel pelos danos causados pela guerra.

Trump reagiu ao documento, chamando-o de “lixo” e “inaceitável”. Em resposta, os Estados Unidos teriam apresentado uma contraproposta que, segundo a agência Fars, exige que o Irã entregue o urânio altamente enriquecido e limite seu programa nuclear a uma única instalação ativa como condição para avançar nas negociações de paz. Além disso, Washington também exige que o país renuncie a qualquer pedido de compensação pelos danos da guerra.