Central de vacinas imuniza desde bebês prematuros até idosos

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/05/2026 às 16h19

Inaugurado no início deste ano, o primeiro Centro Intermediário de Imunobiológicos Especiais (CIIE) de Porto Velho já começa a trazer resultados concretos para a sociedade, promovendo a imunização de recém-nascidos até idosos com mais de 80 anos.

Montado como uma unidade estratégica de imunização, o CIIE conta com uma estrutura capaz de armazenar vacinas e outros imunizantes que antes só eram encontrados na rede estadual de saúde.

Contando com um rigoroso protocolo de atendimento, por se tratar de imunizantes não convencionais no sistema público de saúde, o CIIE já realizou 614 aplicações desde fevereiro até o início deste mês de maio.

Entre as vacinas aplicadas estão BCG, Covid-19, HB, VSR, INF3 e ROTA, imunizantes fundamentais para salvar vidas, prevenir hospitalizações e controlar surtos.

“Essas vacinas precisam de um laudo médico para serem aplicadas no CIIE. Por isso, é importante que o cidadão procure nossos serviços com a prescrição médica. Estando tudo certo, ele já sai vacinado”, explicou Sandra Cardoso, secretária municipal de Saúde.

CIIE funciona de segunda à sexta-feira, das 13h às 18h

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o serviço prestado pelo CIIE é inovador para o município e demonstra que, através de um trabalho técnico e eficiente, é possível fortalecer a política de saúde pública da capital.

“Esse trabalho é muito importante porque resguarda vidas e mostra que Porto Velho vive um novo momento na saúde pública. Saímos de uma condição precária e agora avançamos com a aquisição de um hospital, reforma de unidades e outras medidas que elevaram a qualidade desse serviço”, declarou o prefeito de Porto Velho.

O CIIE funciona dentro da estrutura do Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Vaz e Silva, localizado na rua Jacy Paraná, nº 1943, bairro Mato Grosso, região central de Porto Velho.

Pacientes com comorbidades como diabetes, cardiopatias, pneumopatias, imunodeprimidos, gestantes e bebês prematuros, mediante laudo médico, estão entre o público atendido.

O CIIE funciona de segunda à sexta-feira, das 13h às 18h.

Texto: João Paulo Prudêncio