Conscientização, integração e movimento marcam ação “Amarelaço” na Ciretran de Porto Velho

Por Michele Carvalho

Publicada em 18/05/2026 às 16h21

Uma mobilização voltada à conscientização sobre segurança viária e à promoção do bem-estar foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Coordenadoria de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho (CQUALI), na sexta-feira (16), na Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Porto Velho. A ação, denominada “Amarelaço”, é uma atividade voltada à conscientização sobre segurança viária e à promoção do bem-estar durante a campanha Maio Amarelo 2026.

Com apoio da Escola Pública de Trânsito (EPT), servidores do Detran-RO falaram com usuários da unidade, despachantes e visitantes, levando orientações sobre o tema da campanha deste ano: “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. A ação também contou com ginástica laboral, envolvendo servidores e usuários em momentos de alongamento, movimento e integração.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, evidenciou que iniciativas como essa ampliam o alcance das ações educativas. “O Maio Amarelo é um movimento que fortalece a conscientização e ajuda a salvar vidas por meio da informação e da mudança de comportamento no trânsito.”

CONSCIENTIZAÇÃO E ACOLHIMENTO

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que a ação aproximou a campanha da rotina da população. “O Amarelaço transformou um ambiente de atendimento em um espaço de conscientização, acolhimento e participação, levando a mensagem do Maio Amarelo de forma leve e acessível.”

Usuários da Ciretran receberam informações sobre o Movimento Maio Amarelo

Para o diretor da Escola Pública de Trânsito, Hassan Mohamad Hijazi, ações realizadas em contato direto com a população fortalecem a mensagem educativa. “Quando unimos informação e participação, conseguimos dialogar com as pessoas de forma mais eficiente e humanizada. O apoio da EPT reforça o compromisso da gestão estadual com a educação para o trânsito e a valorização da vida”, destacou.

Entre os participantes estava Anderson dos Santos, servidor público municipal, que elogiou a iniciativa realizada na Ciretran. “Eu achei muito interessante, porque no meu local de trabalho também temos esse incentivo ao movimento. E essas ações do Maio Amarelo ajudam a conscientizar a população sobre atitudes mais responsáveis no trânsito”, disse.

A ação integra a programação do Maio Amarelo 2026 em Rondônia, reforçando a importância da empatia, da responsabilidade e do cuidado com a vida no trânsito.