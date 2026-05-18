Brasileirão e Convocação; Rondônia está no topo do tênis; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 18/05/2026 às 09h00

Brasileirão e Convocação. Tabelinha Rondoniense: Ouro no Tênis de Mesa, Olheiro do Flu e Ginástica de RO

Resultados do Brasileirão e hoje sai a lista de convocados da Seleção.

Brasileirão - Rodada frustrante para o Flamengo. O vice-líder empatou por 1 a 1 com o Athletico-PR e perdeu a chance de colar no topo. Para os paulistas, o domingo foi trágico: o Botafogo afundou o Corinthians no Z-4 ao vencer por 3 a 1, e o Santos foi humilhado pelo Coritiba por 3 a 0 na Neo Química Arena.

A única exceção paulista foi o Bragantino, que bateu o Vitória por 2 a 0. Já no Z-4, o Remo garantiu um triunfo heroico de 3 a 2 contra a lanterna Chapecoense, enquanto Bahia e Grêmio fecharam no 1 a 1.

Sábado

O sábado (16) de Brasileirão foi eletrizante! Líder isolado com 35 pontos, o Palmeiras vacilou na Arena Barueri e ficou no 1 a 1 com o Cruzeiro. O tropeço foi ótimo para o Fluminense, que bateu o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã e colou no topo, em 3º lugar.

No Beira-Rio, o Internacional deu show e goleou o Vasco por 4 a 1, com dois gols de Carbonero. Já em Belo Horizonte, o Atlético-MG fez o dever de casa na Arena MRV, derrotou o Mirassol por 3 a 1 e empurrou o time paulista para o Z-4.

Convocação - Chegou o grande dia. Hoje (18), o técnico Carlo Ancelotti divulga no Museu do Amanhã os 26 convocados da Seleção Brasileira para o Mundial deste ano. Com a imprensa mundial mobilizada, a maior expectativa é a presença de Neymar. Recuperado e brilhando no Santos, o craque ganhou força nos bastidores e tem o apoio do elenco.

A base da lista já conta com astros como Vinicius Jr., Endrick e Paquetá. As últimas vagas estão disputadas entre o camisa 10, Pedro e crias da Premier League. Quem vai para a Copa?

Tabelinha Rondoniense

Campeão de tênis de mesa, futebol de base da FFER e ginástica de Vilhena na Costa Rica.

Tênis de mesa - Rondônia está no topo do tênis de mesa nacional. No segundo dia de disputas do Campeonato Brasileiro, o atleta Guilherme Colares fez história ao se sagrar campeão brasileiro Sub-17 (Classe 7), consolidando o grande momento do Estado na modalidade.

A base do clube @guedestt também brilhou com duas medalhas de bronze nas duplas: José Neto e Arthur Czerwinski (Sub-17) e os irmãos Miguel e Matheus Pastro (Sub-11). As disputas individuais seguem até o dia 23. Olho neles.

Olheiro - A chance de ouro para os garotos de Rondônia chegou. A Federação de Futebol (FFER) confirmou torneios das categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15 com a presença de Ramon, observador técnico oficial do Fluminense.

O projeto de captação de talentos vai movimentar o Estado entre os dias 6 e 14 de junho, passando por Porto Velho, Candeias do Jamari, Machadinho d’Oeste, Ji-Paraná, Rolim de Moura e Vilhena. É a grande oportunidade para os jovens atletas rondonienses mostrarem seu futebol e buscarem uma vaga em um gigante do país.

Ginástica - A ginástica de Rondônia rompeu fronteiras. A Associação de Ginástica Vilhenense (AGIV) embarcou com 11 integrantes para a "Missão Costa Rica 2026", na cidade de Heredia. Sendo um dos três únicos clubes brasileiros no tradicional Torneio Internacional Las Flores, o grupo competiu entre 15 e 17 de maio.

Além das provas, as sete atletas da região participaram de uma imersão cultural pelo IFRO e de uma master class com a ginasta olímpica espanhola Polina Berezina. Uma experiência única viabilizada por uma grande rede de apoio loca.