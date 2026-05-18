Homem é espancado com barra de ferro por três criminosos na zona leste

Por Newsrondonia.com

Publicada em 18/05/2026 às 09h45

Um homem ainda não identificado foi vítima de um violento espancamento no final da noite deste domingo (17), na zona Leste de Porto Velho. A vítima foi localizada por populares caída no canteiro central no cruzamento da avenida Guaporé com a rua Piratininga, localizadas no bairro Lagoa. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e encontrou o rapaz com diversos ferimentos pelo corpo.

Em relato aos policiais militares que atenderam o chamado, o homem informou que as agressões começaram no sábado (16). Ele explicou que havia ido buscar uma pedra de mármore em um condomínio residencial nas proximidades daquela região quando foi repentinamente cercado por três criminosos. O trio passou a agredi-lo violentamente utilizando socos na região dos olhos e golpes com uma barra de ferro.

Desorientação e socorro médico

Após a sessão de espancamento, a vítima afirmou que ficou completamente desorientada e passou a caminhar sem rumo pelas ruas do bairro ao longo de todo o domingo. Devido à gravidade dos ferimentos e à exaustão física, o homem acabou caindo no cruzamento onde permaneceu até a chegada do auxílio.

Uma equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar os primeiros socorros no local. Os profissionais de saúde realizaram os procedimentos de estabilização e, em seguida, encaminharam o homem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da zona Sul, onde ele recebeu cuidados médicos especializados. A Polícia Militar registrou a ocorrência para que o caso seja investigado pela Polícia Civil.