Por Veronilda Lima

Publicada em 18/05/2026 às 11h10

Com investimento de R$ 95.463.630,67 e mais de 5,7 milhões de refeições servidas à população em situação vulnerável, o programa estadual Prato Fácil completa 5 anos de funcionamento, neste domingo (17), em 27 restaurantes credenciados em 8 municípios rondonienses. Trata-se de uma iniciativa da Política de Segurança Alimentar e Nutricional implantada pelo governo do estado, que por meio da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (=to Fácil começou sua expansão a partir de 2022 em estabelecimentos credenciados nos municípios de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Ji-Paraná e Vilhena. Em 2024, foi a vez da população vulnerável de Jaru e Rolim de Moura ser beneficiada pelo programa, que de segunda a sábado, das 11h às 15h, disponibiliza cerca de 5 mil refeições por dia, uma média de 30 mil por semana, 120 mil por mês e mais de 1,4 milhão por ano.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Prato Fácil consolidou-se como referência na promoção da dignidade humana, inclusão social e combate à fome, garantindo mais dignidade às famílias em situação vulnerável, em especial às crianças, refletindo no crescimento físico e desenvolvimento psicossocial. “Além da economia que as famílias têm, o Prato Fácil contribui com a prevenção de doenças, como diabetes, hipertensão e câncer, além de garantir melhor desempenho escolar, especialmente para as crianças e jovens”, apontou.

A titular da Seas, Luana Rocha, reforça, que além do baixo custo, as refeições fornecem nutrientes essenciais para o dia a dia, reafirmando o compromisso do governo do estado com a redução das desigualdades sociais e a promoção da cidadania. “Mais do que números, o Prato Fácil representa cuidado, dignidade e esperança. Cada refeição servida concretiza a promoção do direito humano à alimentação adequada e a construção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva”, pontuou.

Distribuição dos restaurantes credenciados por município:

Ariquemes – 4

Cacoal – 3

Guajará-Mirim – 3

Jaru – 3

Ji-Paraná – 1

Porto Velho – 11

Rolim de Moura – 1

Vilhena – 1