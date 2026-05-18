Mais de 3 mil atendimentos de serviços essenciais às populações dos distritos de Rio Pardo, Nova Mutum e Jaci-Paraná

Por Adaides Batista

Publicada em 18/05/2026 às 12h02

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) e instituições parceiras, realizou mais uma edição do projeto Cidadania em Movimento nos distritos de Rio Pardo, Nova Mutum e Jaci-Paraná. Ao todo, foram contabilizados 3.447 atendimentos nas áreas de inclusão social, saúde, assistência e emissão de documentos.

As ações aconteceram na quinta-feira (15), em Rio Pardo, na sexta-feira (16), em Nova Mutum, e no sábado (17), em Jaci-Paraná. Foram registrados 834 atendimentos em Rio Pardo, 1.467 em Nova Mutum e 1.146 em Jaci-Paraná.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a gestão municipal segue priorizando ações voltadas aos distritos e comunidades rurais. “Nosso compromisso é fazer os serviços chegarem a quem mais precisa. O Cidadania em Movimento leva dignidade, inclusão e atendimento, aproximando a Prefeitura da população”.

O projeto tem como objetivo levar serviços públicos gratuitos às comunidades mais distantes da área urbana de Porto Velho, garantindo acesso da população a atendimentos essenciais e fortalecendo a aproximação entre o poder público e os moradores dos distritos.

Os atendimentos foram organizados por meio da distribuição de senhas por ordem de chegada, garantindo agilidade e organização durante toda a programação.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, acompanhou as ações nos três distritos e destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso da população aos serviços públicos.

“Nosso objetivo é garantir cidadania e facilitar o acesso da população aos serviços essenciais, principalmente nas localidades mais distantes. Essa ação aproxima a Prefeitura das comunidades e fortalece o atendimento humanizado”.

Paulo Afonso também agradeceu o apoio das secretarias municipais e das instituições estaduais e federais parceiras, reforçando que o projeto conta com incentivo direto do prefeito Léo Moraes para ampliar as ações sociais em Porto Velho.