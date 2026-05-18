Operação vai levar mais de cinco mil quilos de alimentos ao Baixo Madeira

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 18/05/2026 às 11h56

Até a próxima terça-feira (19), a Prefeitura de Porto Velho, através da coordenação da Superintendência Municipal de Defesa Civil (SMDC), promove uma megaoperação na região do Baixo Madeira que integra quatro secretarias municipais, duas estaduais, além do Corpo de Bombeiros de Rondônia.

A missão da operação é executar o plano de resposta e assistência às comunidades atingidas por eventos hidrológicos, como é o caso dos distritos de Calama e Demarcação, que irão receber os serviços disponibilizados pelos servidores destacados para essa atividade humanitária.

“Essa é uma ação da Defesa Civil em parceria com órgãos parceiros e tem como foco assegurar o acesso dessas comunidades à comida e água potável. É uma ação humanitária porque a Defesa Civil somos todos nós”, disse o superintendente da Defesa Civil, Dr. Marcos Berti.

No total, 20 servidores atuarão de maneira simultânea nos dois distritos e também nas pequenas comunidades ribeirinhas que compõem a região: Patuá, Paracaúba, Independência, Cururu, Gleba do Cuniã, Ressaca, Ilha Nova, Firmeza, Ilha de Assunção, Terra Firme, Papagaios e Mayci.

Essa é uma ação da Defesa Civil em parceria com órgãos parceiros, disse Berti

De acordo com as projeções da Defesa Civil, entre os dias 16 e 18 de maio serão entregues 5.700 quilos de alimentos por meio de cestas básicas, além de 11.580 litros de água mineral e 386 caixas de hipoclorito.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a eficiência da ação, que vai além do exercício da função pública e demonstra como a integração entre os poderes pode atuar na proteção da dignidade humana da população ribeirinha do Baixo Madeira.

“É uma ação integrada entre os poderes que mostra a importância do cumprimento do planejamento estratégico executado pela prefeitura na contenção de danos causados à comunidade por questões de crise climática. O nosso Baixo Madeira sofre recorrentemente com isso, mas com inteligência, parceria e dedicação, a gente consegue mudar esse cenário”.

Vale destacar que essas comunidades estão sob o Decreto de Emergência nº 21.945, assinado pelo prefeito Léo Moraes em 24 de abril de 2026.