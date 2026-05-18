José Loreto presenteia sósia com casa própria durante programa de TV

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/05/2026 às 11h51

José Loreto protagonizou um momento de emoção no “Domingão com Huck”, da TV Globo, ao surpreender Lorran Galdino, seu sósia que ganhou notoriedade nas redes sociais, com o presente de uma casa própria. O anúncio foi feito no palco do programa, após o ator relembrar como conheceu o paraibano.

Segundo Loreto, a aproximação aconteceu depois que um vídeo de Lorran viralizou na internet após ele conceder entrevista a uma rádio local, em Pombal, na Paraíba, depois de sofrer um acidente de moto. A semelhança entre os dois chamou a atenção dos internautas, que passaram a marcar o ator nas redes sociais.

“Eu recebi uma enxurrada de directs. ‘Shampoo e condicionador’, ‘acharam você CLT’. Um monte de graça... Aí eu vi o vídeo e falei: ‘Eita, o cara é a minha cara’. Cara de um, focinho de outro”, contou.

A repercussão levou José Loreto a convidar Lorran para um encontro especial, que incluiu transformação no visual para reforçar ainda mais a semelhança entre eles. O ator explicou que a conexão entre os dois foi imediata e destacou afinidades além da aparência.

“A gente bateu. É energia, uma coisa absurda. Eu acho que a gente é muito parecido em várias coisas, várias coincidências. Eu falei assim: eu quero ajudar esse cara. É uma realização de um sonho para ele, nunca tinha andado de avião”, afirmou.

Durante a atração, Loreto revelou a surpresa principal ao anunciar que o servente de pedreiro deixaria o aluguel para trás. “Você me falou que seu sonho era ter a casa própria. Irmão, aquela casa que você mora, alugada, não é mais sua. Eu comprei uma casa melhor pra você”, declarou. O momento emocionou Lorran, enquanto Luciano Huck também participou da homenagem ao afirmar que a sala do imóvel ficaria sob sua responsabilidade.