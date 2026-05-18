Vini Jr. teria traído Virginia mais de uma vez antes do fim do namoro

O término de Virginia Fonseca e Vini Jr. não aconteceu do nada. Pelo menos é o que tudo indica nos bastidores.
Segundo informações obtidas pelo Blog da Fabíola Reipert, o relacionamento já vinha sendo abalado por episódios de traição, desconfiança e crises longe das câmeras.
Logo no início do namoro, quando os dois estavam juntos havia pouco mais de um mês, uma modelo deixou vazar conversas íntimas que teria mantido com o jogador. Na época, Virginia chegou a terminar a relação.
Só que Vini Jr. correu atrás do prejuízo. O atleta pediu desculpas nas redes sociais e organizou um pedido oficial de namoro em Mônaco, com direito a cenário romântico em hotel, balões de coração vermelhos, ursinhos de pelúcia e pétalas formando as iniciais do casal. Um verdadeiro mutirão do “me perdoa”. 💐
Virginia acabou dando uma nova chance. Mas, segundo fontes, os problemas continuaram...
Recentemente, a “influenciadora” teria descoberto que o jogador foi escondido a uma festa cheia de mulheres. E a reação dela chamou atenção.
A “influenciadora” decidiu sair para curtir a noite em Goiânia, apareceu em vídeos na balada e virou uma garrafa de uísque como quem queria mandar um recado bem direto. 🥃
Pouco depois, Vini Jr. publicou uma foto aleatória com Virginia e um coraçãozinho nas redes sociais. Só que ela ignorou completamente a postagem: não repostou, não comentou e deixou o jogador no vácuo. Horas depois, ele apagou a publicação.
Mesmo assim, a apresentadora ainda tentou manter a relação e voltou a frequentar Madri para ficar ao lado do atleta.
Só que aí teria vindo a gota d’água. Segundo fontes, Virginia recebeu no celular provas de uma nova traição do jogador. E dessa vez não teria conseguido relevar.
O motivo? Vini Jr. e outros jogadores teriam levado mulheres para um camarote VIP no estádio do Real Madrid, onde o grupo teria seguido a noite em um “after” privado.
Foi aí que Virginia teria percebido que estava muito mais envolvida e dedicada ao relacionamento do que o jogador... e que o estilo de vida dele talvez nunca fosse combinar com a ideia de exclusividade que ela esperava.
Depois disso, veio o anúncio oficial do término. E sinceramente? Agora muita coisa começa a fazer sentido.
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