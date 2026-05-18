Polícia Civil captura foragido por estupro de vulnerável em Porto Velho

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), realizou, na manhã desta segunda-feira (18), a captura de um foragido da Justiça investigado pelo crime de estupro de vulnerável.
A ação ocorreu durante diligências realizadas pela equipe policial, que localizou o indivíduo e deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Após a captura, o investigado foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, atuando de forma contínua na localização e prisão de indivíduos investigados por crimes dessa natureza.
Não fique calado, sua ajuda é fundamental para a elucidação dos crimes! O anonimato e sigilo das informações são garantidos!
Disque Denúncia: 197
Whatsapp: (69) 3216-8940
Comentários
Seja o primeiro a comentar!