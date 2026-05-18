Polícia Civil captura foragido por estupro de vulnerável em Porto Velho

Por PC/RO

Publicada em 18/05/2026 às 11h48

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), realizou, na manhã desta segunda-feira (18), a captura de um foragido da Justiça investigado pelo crime de estupro de vulnerável.

A ação ocorreu durante diligências realizadas pela equipe policial, que localizou o indivíduo e deu cumprimento ao mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário. Após a captura, o investigado foi conduzido à unidade policial para os procedimentos de praxe e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no enfrentamento aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, atuando de forma contínua na localização e prisão de indivíduos investigados por crimes dessa natureza.

Não fique calado, sua ajuda é fundamental para a elucidação dos crimes! O anonimato e sigilo das informações são garantidos!

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