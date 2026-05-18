Bandidos furtam cofre vazio após invadir em papelaria na zona sul
Por pvhnoticias.com
Publicada em 18/05/2026 às 09h50
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 Durante patrulhamento da Operação Comércio Seguro, uma guarnição do 9º BPM foi acionada por moradores após um arrombamento registrado na madrugada desta segunda-feira no bairro Conceição, em Porto Velho.

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma papelaria localizada na Avenida Jatuarana. Ao chegarem no local, os policiais constataram sinais de arrombamento e confirmaram o furto.

O proprietário do estabelecimento foi informado sobre a ocorrência e relatou que os criminosos levaram apenas um cofre, porém, segundo ele, o objeto não continha nenhum valor em dinheiro ou outros bens.

Apesar disso, o comércio teve prejuízos causados pelos danos provocados durante a invasão. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. 

Polícia Ação
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