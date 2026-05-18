Wiveslando Neiva intensifica agendas no interior e reforça pré-candidatura a deputado estadual pelo PL

Por Assessoria

Publicada em 18/05/2026 às 10h44

O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (PL) tem intensificado sua atuação política em Rondônia e já confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2026. Com presença constante nos municípios rondonienses, Wiveslando afirma que o objetivo é fortalecer o diálogo com a população e contribuir com ações voltadas ao desenvolvimento regional, especialmente nas áreas de infraestrutura, agricultura familiar e geração de oportunidades.

Durante agenda de visitas no interior do estado, Wiveslando destacou a parceria política construída ao lado do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL), que também se coloca como pré-candidato a deputado federal. Segundo ele, a união fortalece o trabalho desenvolvido em diversas regiões do estado. “Nossa parceria representa compromisso com Rondônia e respeito à população. Ao lado do deputado Ezequiel Neiva, temos trabalhado para levar resultados concretos aos municípios, ouvindo as demandas e buscando soluções para melhorar a vida das pessoas”, frisou.

Wiveslando Neiva também ressaltou a importância das visitas realizadas em cada município rondoniense, reforçando a proximidade com a população. “O contato direto com os cidadãos permite compreender as principais necessidades enfrentadas pelas comunidades. Tenho percorrido cada município, conversado com cada cidadão e acompanhado de perto a realidade das famílias. É no diálogo e no olho no olho que construímos um trabalho sério, ouvindo as demandas e buscando caminhos para atender aquilo que realmente importa para a população”, afirmou.

Ao comentar sua escolha pelo Partido Liberal (PL) para disputar as eleições, Wiveslando Neiva destacou o alinhamento político e o apoio recebido dentro da legenda. Ele enfatizou a importância da liderança do senador Marcos Rogério, apontado como pré-candidato ao Governo de Rondônia. “A decisão pelo PL representa um passo importante em nosso projeto político. É um partido que acredita no desenvolvimento do estado e que possui grandes lideranças, como o senador Marcos Rogério. Tenho confiança de que, unidos, poderemos construir um novo momento para Rondônia”, ressaltou.

Com a pré-candidatura colocada, Wiveslando Neiva segue ampliando agendas e fortalecendo articulações políticas em diferentes regiões do estado, mantendo o foco no diálogo com lideranças e na construção de propostas voltadas ao desenvolvimento de Rondônia