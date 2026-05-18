Em sessões conduzida por Cirone Deiró representantes da área do direito são homenageados em Cacoal
Por Eli Batista
Publicada em 18/05/2026 às 11h39
 Advogados, magistrados, promotores, defensores, policiais, professores, empresários e outros profissionais foram homenageados com votos de louvor, nesta sexta-feira (15/05), em Cacoal. As sessões solenes foram realizadas pela Assembleai Legislativa, em parceria com a subseção da OAB. Além de homenageados e convidados, participaram dos eventos representantes de entidades religiosas, políticas, educacionais, judiciária e de diversos outros segmentos. 

A primeira sessão ocorreu no período da tarde, na subseção da OAB e a segunda, durante a noite, no campus da Unir. O advogado Miguel Antonio Paes de Barros Filho, presidente da subseção de Cacoal, agradeceu os deputados Cirone Deiró e Cássio Góes, proponentes das homenagens e destacou a importância da advocacia. “Essa tarde é um tributo ao passado, um reconhecimento ao presente e um incentivo ao futuro, que sigamos advogando com ética, coragem e esperança, porque onde há advocacia forte, há justiça viva e democracia verdadeira”, disse.

As sessões foram conduzidas pelo deputado Cirone Deiró, que destacou a importância dos homenageados, na construção da história do município, fortalecimento das instituições e no bem estar da sociedade. “Essa homenagem é um gesto de reconhecimento, respeito e gratidão, por tudo que os senhores e senhoras representam para o Estado de Rondônia”, afirmou.

Homenageados

Adelino Moreira Bidu

Ademir Tomaz Da Silva

Adilaine Luci Furini

Adriana Cristina Cury Azevedo

Aelia Camila Alves da Costa

Aidevaldo Marques Da Silva

Ailton Felisbino Teixeira

Aleander Mariano Silva Santos

Alessandra Elizabeth da Silva

Alessandra Rocha Camelo

Alex Rodrigo Teixeira Pereira

Alex Souza de Moraes Sarkis

Aline Moreira Delfiol

Aline Silva

Allan Almeida Costa

Allen Gois Souza

Altemir Roque

Alyne Thamara Silva Souza Henrique

Amanda Almeida Costa

Amanda Rauana Matos

Ana Carolina Oliveira Guedes Memoria

Ana Clara Cabral De Sousa Cunha

Ana Karoline Duarte Mielke

Ana Paula De Lima Fank

Ana Paula do Nascimento Hermenegildo Freiras

Ana Paula Morais Da Rosa

Anderson Tsuneo Barbosa

André Bonifacio Queiróz Ragnini

Andre Luis Gonçalves

Andréia Silva Wruck Ross

Andrey Cavalcante de Carvalho

Angela Ferreira de Alencar

Angela Rodrigues De Sá

Antônio Cláudio Mendes Caminha

Antonio Flores

Antônio Paulo dos Santos

Augusto Alves Caldeira

Auxiliadora Gomes Dos Santos

Barbara Louise Bezerra de Carvalho

Benildo Spagnol

Bianca Brandelero Gois

Brenda Caroline Camilo Ulchoa de Almeida

Bruna Thais Santana de Barros

Caio Raphael Ramalho Veche e Silva

Camila Cristina Brito

Camila Fonseca Queiroz Bisconsin

Camila Kelli Garcia

Carlos Alberto Biazi

Carlos Alberto Vieira Da Rocha

Carlos Antonio Cunha Da Silva

Carlos Gustavo Peixoto Dos Santos

Carmecita De Souza Pedroso Silva

Celso Rivelino Flores

Charles Baccan Junior

Charles Marcio Zimmermann

Claudia Regina Da Silva Teixeira

Claudio Arsenio Dos Santos

Cláudio Fernandes De Azevedo

Claudiomar Bonfá

Cleriston Marcos Rabelo

Cleuza Marcial De Azevedo

Dalva Aparecida De Oliveira Silva

Daniel De Barros Camargo

Daniela Bernardo Vieira dos Santos

Daniela Pereira dos Santos Godoy Martins

Darci Jose Rocknbach

Darliny Veronez Pagotto Roma

Dayane Carvalho de Souza Ferreira

Demilson Martins Pires

Denise Carminati Pereira Fracalossi

Diógenes Nunes de Almeida Neto

Dney Aparecida Santos

Dorislene Mendonça da Cunha Ferreira

Dulcinéia Ferraci Dos Santos Silva

Edilei Tenorio Volkweis

Edinaldo Da Silva Lustoza

Ediney Ventura da Silva

Elaine Aparecida Ribeiro

Eliany Sampaio Maldonado Da Fonseca

Elisangela Ribeiro Santos Porto

Elizeu Diniz

Elizeu Ferreira da Silva

Elton Dionatan Haase

Emilly Lorrayne Oliveira Pinheiro

Emily Alves de Souza Peixoto

Eriseu Petry

Fabio Frazao Vilanova

Fabricio Fernandes Andrade

Fabricio Vieira Lima

Fairuz Nabih Daud

Felipe Wendt

Fernanda Cardoso

Fernanda Cristina Panuci

Fernanda Pereira Da Silva

Fernando da Silva Azevedo

Firmino Muniz Bezerra

Flavia Penafiel Sola

Flavio Luis dos Santos

Franciele Natali da Silva

Francieli Barbieri Gomes

Geleuza De Oliveira Ferro

Gelson Guilherme da Silva

Geneci Lemos

Geni Maria Sitowski

Genilton Pedro da Silva Luchtebenrg

Genival Aparecido Da Silva

Georgia Aristides Ferreira

Geralda Aparecida Teixeira

Gervano Vicent

Gilbelamar Cardoso Campos De Carvalho

Gilson Vieira Lima

Gislaine Maira Mantovani

Glenimberg Menezes

Helainy Fuzari Santos

Helena Maria Fermino

Helida Genari Baccan

Hélio Rodrigues Dos Santos

Helio Vieira da Costa

Henrique Heidrich de Vasconcelos Moura

Henry Anderson Corso Henrique

Herika Maria Moreira da Silva Reis

Herisson Moreschi Richter

Hildeberto Moreira Bidu

Hosney Repiso Nogueira

Inizabete Martins De Souza

Ismael Gomes Roberto

Israel Neres Sena

Itamar Neris Da Silva

Ivanilde Guadagnin

Izabela Iara Mantovani

Jacir Candido Ferreira Junior

Jacson Raielvone Ramos

Jair Alves Batista

Jaqueline Brandelero Gois

Jaquelize Aparecida Gonçalves Rodrigues

Jean De Jesus Silva

Jeanderson Luiz Valério Almeida

Jefferson Magno Dos Santos

Jesiel Rodrigues Da Silva

Jhone Ferreira Alves

Joao Francisco Pinheiro Oliveira

Joceny Tavares Joaquim e Silva Benite Ramos

Jose Calisto Gomes

Jose Carlos Laux

Jose Costa

José Edilson da Silva

José Henrique Sobrinho

Jose Ilson De Souza

Josué Vieira Da Paixão

Julia Ribeiro Juliana Miranda Furtado

Juliana Carvalho da Silva Wendt

Juliano Ross

Julio Cesar Pettarin Sicheroli

Juvenilço Iriberto Decarli

Juvenilço Iriberto Decarli Junior

Karen Roberta Miranda de Sousa Falcao

Karina Danielly Lorena de Oliveira

Karlla Gabrielly Santos Dias

Katia Carlos Ribeiro

Kellen Cristina Sao Jose

Kesia Mabia Campana

Larissa Hellen da Silva

Larissa Leopoldino Piaceski Correa

Laura Carolina Santos Lima

Leandra Magro

Leonardo Fabris Souza

Leticia Brandelero Gois

Líbio Gomes Medeiros

Lise Helene Machado Vitorino

Lorraine Ferreira Alves

Louise Souza dos Santos Haufes

Lucas Vendrusculo

Lucen Baine Ribeiro Santos

Luciana Cristina Correia Limeira

Luciana Dallagnol

Luciano Alves Rodrigues Dos Santos

Luciano Epaminondas Gois

Lucilene Pereira Dourados Eller

Luis Fernando Sanson

Luiz Carlos Ribeiro Da Fonseca

Luiz Henrique Linhares de Paula

Luna Fiama Ramos de Souza

Luzinete Pagel

Mara Luiza Gonçalves

Marcelo Machado Dos Santos

Marcelo Vagner Pena Carvalho

Marcia Maria Dos Santos

Marcio Melo Nogueira

Marcio Valerio De Sousa

Marcos da Silva Arruda Martins

Marcus Aurelio Carvalho De Sousa

Maria Gabriela De Assis Souza

Maria Odete Miranda

Maria Pereira da Silva

Marilia Lisboa Benincasa Moro

Maristela De Melo Mazzutti

Marli Alves Barbosa

Marlise Kemper

Mayara Glanzel Bidu

Maykon Douglas Moreira Piacentini

Melina Alves de Souza Boretti Brasil

Meuri Adriana De Andrade Florêncio

Michelly Andrea Lorena De Oliveira Martins

Miguel Antonio Paes de Barros (in memoriam)

Milton Cesar Pozzo Da Silva

Moacir Ferreira Da Silva

Monica Jappe Goller Kuhn

Nathasha Maria Braga Arteaga Santiago Freitas

Naziane Silva Sousa Rabelo

Nerli Tereza Fernandes

Nilson Luchtenberg Junior

Otoniel Braz Odorico

Pablo Henrique de Souza Miranda

Paula Frassinete Xavier Lopes

Pauliana Santana Manzoli

Paulo Luiz De Laia Filho

Paulo Oliveira De Paula

Paulo Pereira Dos Reis Neto

Paulo Rodrigues Da Rosa

Pedro Augusto Miranda

Pedro Francisco Soares

Priscila de Souza Alves Ferreira

Rafael Wanistin Siqueira de Andrade

Raissa Karine de Souza

Rebeca Moreno da Silva

Renan Correia Rodrigues

Renata da Silva Tanabe

Rhanoy da Cruz Lima

Ricardo Sérgio Ribeiro

Richer de Souza Della Torre

Roberto Grecia Bessa

Robson Borges Moreira

Robson Reinoso De Paula

Rodrigo da Silva Souza

Roger Jaruzo de Brito Santos

Rosiane Mocelin Gois

Rosimeire Barbosa Delgado

Rosimeire Caetano Pereira

Rubens Martins

Rubia Valeria Marchioreto Carvalho

Sabino Jose Cardoso

Samantha Soraya Bezerra Mantovani

Samara Gnoatto de Castro Chaves

Sandro Andam De Barros

Sarah da Silva Lopes Sinara Dutra

Seneval Viana Da Cunha

Sérgio Basila

Sheila Mary Carvalho Arêas

Silvana Mara Ferneda Ramos Peixoto

Silvana Pinheiro

Silvério dos Santos Oliveira

Silvia Leticia Munin Zancan

Silvia Mazzali de Andrade

Sintia Maria Fontenele

Sirlei Regina Diniz Mesquita

Sonia Marcia Favero Selvatici

Suely Maria Rodrigues Ferro

Suzy Mara Buzanello Pichek Bosso

Talania Lopes de Oliveira

Tassio Luiz Cardoso Santos

Tatiana Marcon

Thagoras Athayde Teixeira

Thalia Celia Pena Da Silva

Thiago Jofre Rodrigues

Thiago Luis Alves

Tonia Alessandra Pereira Furtado

Tony Pablo de Castro Chaves

Vagner Douglas Gnoato

Valdeci José Dos Santos

Valdinei Santos Souza Ferres

Valeska de Souza Rocha Pena Carvalho

Valter Nunes de Almeida Neto

Vanderlei Kloos

Vanessa Michele Esber

Vinicius de Assis

Viviane Ramires Da Silva

Vornei Bernardes Da Costa

Wilson de Gois Zauhy Junior

Wilson Simões De Melo

Yan Liesner Santos

Zilma Gaspar Pereira

Zolha Amancio De Souza 

Política Reconhecimento
