Em sessões conduzida por Cirone Deiró representantes da área do direito são homenageados em Cacoal

Advogados, magistrados, promotores, defensores, policiais, professores, empresários e outros profissionais foram homenageados com votos de louvor, nesta sexta-feira (15/05), em Cacoal. As sessões solenes foram realizadas pela Assembleai Legislativa, em parceria com a subseção da OAB. Além de homenageados e convidados, participaram dos eventos representantes de entidades religiosas, políticas, educacionais, judiciária e de diversos outros segmentos.
A primeira sessão ocorreu no período da tarde, na subseção da OAB e a segunda, durante a noite, no campus da Unir. O advogado Miguel Antonio Paes de Barros Filho, presidente da subseção de Cacoal, agradeceu os deputados Cirone Deiró e Cássio Góes, proponentes das homenagens e destacou a importância da advocacia. “Essa tarde é um tributo ao passado, um reconhecimento ao presente e um incentivo ao futuro, que sigamos advogando com ética, coragem e esperança, porque onde há advocacia forte, há justiça viva e democracia verdadeira”, disse.
As sessões foram conduzidas pelo deputado Cirone Deiró, que destacou a importância dos homenageados, na construção da história do município, fortalecimento das instituições e no bem estar da sociedade. “Essa homenagem é um gesto de reconhecimento, respeito e gratidão, por tudo que os senhores e senhoras representam para o Estado de Rondônia”, afirmou.
Homenageados
Adelino Moreira Bidu
Ademir Tomaz Da Silva
Adilaine Luci Furini
Adriana Cristina Cury Azevedo
Aelia Camila Alves da Costa
Aidevaldo Marques Da Silva
Ailton Felisbino Teixeira
Aleander Mariano Silva Santos
Alessandra Elizabeth da Silva
Alessandra Rocha Camelo
Alex Rodrigo Teixeira Pereira
Alex Souza de Moraes Sarkis
Aline Moreira Delfiol
Aline Silva
Allan Almeida Costa
Allen Gois Souza
Altemir Roque
Alyne Thamara Silva Souza Henrique
Amanda Almeida Costa
Amanda Rauana Matos
Ana Carolina Oliveira Guedes Memoria
Ana Clara Cabral De Sousa Cunha
Ana Karoline Duarte Mielke
Ana Paula De Lima Fank
Ana Paula do Nascimento Hermenegildo Freiras
Ana Paula Morais Da Rosa
Anderson Tsuneo Barbosa
André Bonifacio Queiróz Ragnini
Andre Luis Gonçalves
Andréia Silva Wruck Ross
Andrey Cavalcante de Carvalho
Angela Ferreira de Alencar
Angela Rodrigues De Sá
Antônio Cláudio Mendes Caminha
Antonio Flores
Antônio Paulo dos Santos
Augusto Alves Caldeira
Auxiliadora Gomes Dos Santos
Barbara Louise Bezerra de Carvalho
Benildo Spagnol
Bianca Brandelero Gois
Brenda Caroline Camilo Ulchoa de Almeida
Bruna Thais Santana de Barros
Caio Raphael Ramalho Veche e Silva
Camila Cristina Brito
Camila Fonseca Queiroz Bisconsin
Camila Kelli Garcia
Carlos Alberto Biazi
Carlos Alberto Vieira Da Rocha
Carlos Antonio Cunha Da Silva
Carlos Gustavo Peixoto Dos Santos
Carmecita De Souza Pedroso Silva
Celso Rivelino Flores
Charles Baccan Junior
Charles Marcio Zimmermann
Claudia Regina Da Silva Teixeira
Claudio Arsenio Dos Santos
Cláudio Fernandes De Azevedo
Claudiomar Bonfá
Cleriston Marcos Rabelo
Cleuza Marcial De Azevedo
Dalva Aparecida De Oliveira Silva
Daniel De Barros Camargo
Daniela Bernardo Vieira dos Santos
Daniela Pereira dos Santos Godoy Martins
Darci Jose Rocknbach
Darliny Veronez Pagotto Roma
Dayane Carvalho de Souza Ferreira
Demilson Martins Pires
Denise Carminati Pereira Fracalossi
Diógenes Nunes de Almeida Neto
Dney Aparecida Santos
Dorislene Mendonça da Cunha Ferreira
Dulcinéia Ferraci Dos Santos Silva
Edilei Tenorio Volkweis
Edinaldo Da Silva Lustoza
Ediney Ventura da Silva
Elaine Aparecida Ribeiro
Eliany Sampaio Maldonado Da Fonseca
Elisangela Ribeiro Santos Porto
Elizeu Diniz
Elizeu Ferreira da Silva
Elton Dionatan Haase
Emilly Lorrayne Oliveira Pinheiro
Emily Alves de Souza Peixoto
Eriseu Petry
Fabio Frazao Vilanova
Fabricio Fernandes Andrade
Fabricio Vieira Lima
Fairuz Nabih Daud
Felipe Wendt
Fernanda Cardoso
Fernanda Cristina Panuci
Fernanda Pereira Da Silva
Fernando da Silva Azevedo
Firmino Muniz Bezerra
Flavia Penafiel Sola
Flavio Luis dos Santos
Franciele Natali da Silva
Francieli Barbieri Gomes
Geleuza De Oliveira Ferro
Gelson Guilherme da Silva
Geneci Lemos
Geni Maria Sitowski
Genilton Pedro da Silva Luchtebenrg
Genival Aparecido Da Silva
Georgia Aristides Ferreira
Geralda Aparecida Teixeira
Gervano Vicent
Gilbelamar Cardoso Campos De Carvalho
Gilson Vieira Lima
Gislaine Maira Mantovani
Glenimberg Menezes
Helainy Fuzari Santos
Helena Maria Fermino
Helida Genari Baccan
Hélio Rodrigues Dos Santos
Helio Vieira da Costa
Henrique Heidrich de Vasconcelos Moura
Henry Anderson Corso Henrique
Herika Maria Moreira da Silva Reis
Herisson Moreschi Richter
Hildeberto Moreira Bidu
Hosney Repiso Nogueira
Inizabete Martins De Souza
Ismael Gomes Roberto
Israel Neres Sena
Itamar Neris Da Silva
Ivanilde Guadagnin
Izabela Iara Mantovani
Jacir Candido Ferreira Junior
Jacson Raielvone Ramos
Jair Alves Batista
Jaqueline Brandelero Gois
Jaquelize Aparecida Gonçalves Rodrigues
Jean De Jesus Silva
Jeanderson Luiz Valério Almeida
Jefferson Magno Dos Santos
Jesiel Rodrigues Da Silva
Jhone Ferreira Alves
Joao Francisco Pinheiro Oliveira
Joceny Tavares Joaquim e Silva Benite Ramos
Jose Calisto Gomes
Jose Carlos Laux
Jose Costa
José Edilson da Silva
José Henrique Sobrinho
Jose Ilson De Souza
Josué Vieira Da Paixão
Julia Ribeiro Juliana Miranda Furtado
Juliana Carvalho da Silva Wendt
Juliano Ross
Julio Cesar Pettarin Sicheroli
Juvenilço Iriberto Decarli
Juvenilço Iriberto Decarli Junior
Karen Roberta Miranda de Sousa Falcao
Karina Danielly Lorena de Oliveira
Karlla Gabrielly Santos Dias
Katia Carlos Ribeiro
Kellen Cristina Sao Jose
Kesia Mabia Campana
Larissa Hellen da Silva
Larissa Leopoldino Piaceski Correa
Laura Carolina Santos Lima
Leandra Magro
Leonardo Fabris Souza
Leticia Brandelero Gois
Líbio Gomes Medeiros
Lise Helene Machado Vitorino
Lorraine Ferreira Alves
Louise Souza dos Santos Haufes
Lucas Vendrusculo
Lucen Baine Ribeiro Santos
Luciana Cristina Correia Limeira
Luciana Dallagnol
Luciano Alves Rodrigues Dos Santos
Luciano Epaminondas Gois
Lucilene Pereira Dourados Eller
Luis Fernando Sanson
Luiz Carlos Ribeiro Da Fonseca
Luiz Henrique Linhares de Paula
Luna Fiama Ramos de Souza
Luzinete Pagel
Mara Luiza Gonçalves
Marcelo Machado Dos Santos
Marcelo Vagner Pena Carvalho
Marcia Maria Dos Santos
Marcio Melo Nogueira
Marcio Valerio De Sousa
Marcos da Silva Arruda Martins
Marcus Aurelio Carvalho De Sousa
Maria Gabriela De Assis Souza
Maria Odete Miranda
Maria Pereira da Silva
Marilia Lisboa Benincasa Moro
Maristela De Melo Mazzutti
Marli Alves Barbosa
Marlise Kemper
Mayara Glanzel Bidu
Maykon Douglas Moreira Piacentini
Melina Alves de Souza Boretti Brasil
Meuri Adriana De Andrade Florêncio
Michelly Andrea Lorena De Oliveira Martins
Miguel Antonio Paes de Barros (in memoriam)
Milton Cesar Pozzo Da Silva
Moacir Ferreira Da Silva
Monica Jappe Goller Kuhn
Nathasha Maria Braga Arteaga Santiago Freitas
Naziane Silva Sousa Rabelo
Nerli Tereza Fernandes
Nilson Luchtenberg Junior
Otoniel Braz Odorico
Pablo Henrique de Souza Miranda
Paula Frassinete Xavier Lopes
Pauliana Santana Manzoli
Paulo Luiz De Laia Filho
Paulo Oliveira De Paula
Paulo Pereira Dos Reis Neto
Paulo Rodrigues Da Rosa
Pedro Augusto Miranda
Pedro Francisco Soares
Priscila de Souza Alves Ferreira
Rafael Wanistin Siqueira de Andrade
Raissa Karine de Souza
Rebeca Moreno da Silva
Renan Correia Rodrigues
Renata da Silva Tanabe
Rhanoy da Cruz Lima
Ricardo Sérgio Ribeiro
Richer de Souza Della Torre
Roberto Grecia Bessa
Robson Borges Moreira
Robson Reinoso De Paula
Rodrigo da Silva Souza
Roger Jaruzo de Brito Santos
Rosiane Mocelin Gois
Rosimeire Barbosa Delgado
Rosimeire Caetano Pereira
Rubens Martins
Rubia Valeria Marchioreto Carvalho
Sabino Jose Cardoso
Samantha Soraya Bezerra Mantovani
Samara Gnoatto de Castro Chaves
Sandro Andam De Barros
Sarah da Silva Lopes Sinara Dutra
Seneval Viana Da Cunha
Sérgio Basila
Sheila Mary Carvalho Arêas
Silvana Mara Ferneda Ramos Peixoto
Silvana Pinheiro
Silvério dos Santos Oliveira
Silvia Leticia Munin Zancan
Silvia Mazzali de Andrade
Sintia Maria Fontenele
Sirlei Regina Diniz Mesquita
Sonia Marcia Favero Selvatici
Suely Maria Rodrigues Ferro
Suzy Mara Buzanello Pichek Bosso
Talania Lopes de Oliveira
Tassio Luiz Cardoso Santos
Tatiana Marcon
Thagoras Athayde Teixeira
Thalia Celia Pena Da Silva
Thiago Jofre Rodrigues
Thiago Luis Alves
Tonia Alessandra Pereira Furtado
Tony Pablo de Castro Chaves
Vagner Douglas Gnoato
Valdeci José Dos Santos
Valdinei Santos Souza Ferres
Valeska de Souza Rocha Pena Carvalho
Valter Nunes de Almeida Neto
Vanderlei Kloos
Vanessa Michele Esber
Vinicius de Assis
Viviane Ramires Da Silva
Vornei Bernardes Da Costa
Wilson de Gois Zauhy Junior
Wilson Simões De Melo
Yan Liesner Santos
Zilma Gaspar Pereira
Zolha Amancio De Souza
